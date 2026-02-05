[헤럴드경제=최원혁 기자] 보험 상담을 받던 고객이 전화가 끊어진 후 보험 설계사로부터 폭언을 들었다는 사연이 전해졌다.

5일 JTBC ‘사건반장’에 따르면 제보자 A씨는 지난달 22일 보험 설계사로부터 보험 가입 권유 전화를 받게 됐다.

그런데 통화 시작 1분 만에 휴대전화 자동 업데이트가 되면서 갑자기 전화가 끊기게 됐다. A씨는 보험 설계사에게 다시 연락하려 휴대전화를 켰다가 음성 사서함에 새로운 메시지가 들어와 있는 걸 발견했다.

자동 녹음된 음성 메시지에는 보험 설계사가 “멍청한 XX네”, “이 XX 웃긴다. 전화도 안 받아”, “판단력 흐린 이런 XX들은 권하지도 말아야 해”라며 폭언을 쏟아내는 목소리가 담겨 있었다.

전화가 끊기자 실시간 음성 메시지 기능이 활성화됐는데 보험 설계사가 이를 모른 채 욕을 한 것이다.

A씨가 보험사에 항의하자 해당 부서 팀장은 여러 차례 사과했으나 정작 욕설을 한 직원은 “녹음이 됐나요?”라는 반응만 보였을 뿐 별도의 사과는 하지 않았다고 전해졌다.

보험사는 해당 직원에게 이틀간 정직 처분을 내리고 추가 교육을 실시하겠다고 밝혔고 A씨에게 상품권 20만원을 제시했다. 그러나 A씨는 이를 거절하고 법적 대응을 검토 중이다.

A씨는 “(통화 연결 멘트에서)고객들에게는 상담원을 가족처럼 생각하라면서 폭언 금지를 안내하더니 정작 직원이 역으로 고객에게 욕설했다. 황당하다”고 말했다.