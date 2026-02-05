“다주택자 마귀 취급하며 편 가르기…집값 상승과 서민 절망만 키워”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 장동혁 국민의힘 대표는 5일 정부의 부동산 정책 기조를 겨냥해 “집 가진 국민을 갈라치고 공격해 표를 얻으려고 하니 집값은 더 오르고 집 없는 서민의 절망만 더 커지는 것”이라고 비판했다.

장 대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 “이재명 대통령의 부동산을 향한 분노도 아마 지방선거용일 것이다. 부동산 정책의 답은 이미 나와 있다. 부동산에서 정치를 빼면 된다”며 이같이 말했다.

그는 정부의 다주택자 규제 방식을 두고 “대통령은 다주택자를 마귀에게 영혼을 판 사람이라고 공격한다”며 “그런데 청와대에도, 내각에도 마귀가 한둘이 아니다”라고 지적했다. 그러면서 “국민은 마귀가 아니다. 진짜 마귀가 누구인지 국민은 안다”며 “국민을 탓하기 전에 정책을 돌아보기 바란다”고 꼬집었다.

장 대표는 전날 청와대에서 진행된 이 대통령과 10대 그룹 총수들 간 간담회의 성격에 대해서도 날을 세웠다. 그는 “청년 채용을 늘리고 지방 투자를 확대하라고 사실상 강요했다”며 “누가 봐도 지방선거용 이벤트”라고 주장했다.

이어 “이 정권은 투자 여건은 개선하지 않고 사사건건 규제만 늘리고 있다”며 “기업에 손발을 묶어 놓고 지방 투자를 늘리라고 하는 것은 조폭이 보호세를 걷는 것과 다르지 않다”고 성토했다.