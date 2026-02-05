프렌치 감성 담아 가격·공간·연비 강점 패밀리 SUV 시장 겨냥 연장보증 프로모션

[헤럴드경제=정경수 기자] 푸조가 프렌치 프리미엄 7인승 패밀리 스포츠유틸리티차량(SUV) ‘올 뉴 5008 스마트 하이브리드’를 출시하고 본격적인 판매에 돌입했다고 5일 밝혔다.

올 뉴 5008은 기획부터 설계, 디자인, 생산까지 전 과정이 프랑스에서 이뤄진 모델로, 넉넉한 공간과 실용성을 바탕으로 푸조 특유의 감각적인 디자인과 경쾌한 주행 성능을 동시에 갖춘 것이 특징이다.

2900㎜에 달하는 긴 휠베이스를 기반으로 여유로운 7인승 실내 공간을 확보했으며, 스마트 하이브리드 시스템을 적용해 도심 주행과 장거리 이동 모두에 적합한 패밀리 SUV를 지향한다.

푸조는 공식 출시를 기념해 5008 구매 고객을 대상으로 특별 연장 보증 프로그램도 운영한다. 알뤼르 트림은 99만원, GT 트림은 109만원에 연장 보증 프로그램 가입이 가능하다. 해당 프로그램은 기본 무상 보증 기간(36개월·10만㎞) 종료 이후에도 보증을 연장해 주는 서비스로, 신차 등록일 기준 최대 5년 또는 13만㎞까지 혜택을 제공한다. 가입은 신차 등록 후 6개월 또는 5000㎞ 이내에 가능하다.

이와 함께 푸조는 5년간 무상 유지보수 프로그램도 제공한다. 엔진오일과 엔진오일 필터, 에어클리너 필터 등 주요 소모품을 5년간 총 5회 무상으로 교체할 수 있다.

올 뉴 5008은 ‘알뤼르’와 ‘GT’ 두 가지 트림으로 출시된다. 가격은 알뤼르 4890만원, GT는 출시 기념 300대 한정으로 5590만원이다. 개별소비세 인하 혜택 적용시 알뤼르는 4814만원, GT는 5499만9000원에 구매할 수 있으며, 다자녀 혜택도 적용 가능하다.

방실 스텔란티스코리아 대표는 “올 뉴 5008은 가족을 위한 공간과 효율성은 물론 운전의 즐거움까지 함께 고려한 모델”이라며 “한국 시장을 위해 경쟁력 있는 가격을 책정한 만큼 패밀리 SUV 선택에서 새로운 대안을 찾는 고객들에게 매력적인 선택지가 될 것”이라고 말했다.