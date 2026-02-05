[헤럴드경제=나은정 기자] 일본 배구 올스타전 도중 한 선수의 이색적인 사과 장면이 온라인에서 폭발적인 화제를 모으며 외신에 잇달아 보도됐다.

2일 영국 일간 가디언 등에 따르면 화제의 주인공은 일본 SV리그 오사카 블루테온 소속 니시다 유지(26)다. 그는 지난 1일 고베시에서 열린 SV리그 올스타전 하프타임 연습 도중 서브를 넣었다가 공이 강하게 뻗어나가면서 코트 밖에 있던 여성 스태프 몸에 맞았다.

즉각 상황을 확인한 니시다는 상대에게 달려가는 와중에 온몸을 날려 바짝 엎드린 자세로 코트 바닥을 미끄러지듯 스태프 앞에 다다랐다. 머리까지 바닥을 향해 숙인 채였다. 키 186㎝의 선수가 전속력으로 다가와 바닥에 몸을 던지듯 사과하는 장면에 관중석에서는 웃음과 박수가 터져 나왔다.

공에 맞은 스태프는 허리를 숙여 “괜찮다”는 뜻을 전했으나, 사과는 한 번으로 끝나지 않았다. 니시다는 무릎을 꿇은 채 손을 모으고 여러 차례 고개를 숙였고, 일어서서도 연신 허리를 굽혀 사과했다.

당시 일본 TV 중계 해설자들은 이 장면을 두고 “마찰 때문에 머리가 탈까 걱정된다”, “갓 잡은 참치 같다”는 농담 섞인 반응을 내놨다.

이 영상은 일본 온라인 커뮤니티와 SNS를 통해 빠르게 확산되며 수백만 회 이상의 조회 수를 기록했다. 누리꾼들은 “슬라이딩마저 완벽하다”, “예술 작품 같다”, “인간 컬링이다” 등의 반응을 보이며 그를 치켜세웠다.

니시다의 행동을 일본식 사과 방식인 ‘도게자’에 빗대는 해석도 나왔다. 도게자는 바닥에 엎드려 이마를 땅에 대는, 강한 반성과 사과의 의미를 담은 일본 특유의 사과 행위다.

한편 니시다는 이날 경기에서도 압도적인 존재감을 드러냈다. 올스타전에서 맹활약한 그는 최우수선수(MVP)에 선정됐고, 소속팀 오사카 블루테온은 3대 0 완승을 거뒀다.