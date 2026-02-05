혹한 환경서 주행 성능·정밀 세팅 검증 착수 재규어 4도어 GT 프로토타입, 하반기 공개 예정

[헤럴드경제=서재근 기자] 재규어는 새로운 순수 전기 럭셔리 4도어 GT 프로토타입이 최저 영하 40도에 이르는 북극권의 극한 환경에서 본격적인 혹한기 테스트에 돌입했다고 5일 밝혔다.

새로운 4도어 GT는 재규어 역사상 가장 엄격한 글로벌 검증 프로그램을 거치고 있다. 총 150대의 프로토타입이 고온의 사막 고속도로부터 얼어붙은 호수, 첨단 가상 환경에 이르기까지 전 세계 다양한 지형과 환경에서 수십만 마일에 달하는 주행 시험을 이어가고 있다.

특히 이번 테스트는 재규어 양산차 역사상 가장 진보한 기술력과 강력한 성능을 갖춘 모델을 완성하기 위해 모든 시스템을 한계치까지 검증하도록 설계됐다. 재규어는 실차 주행에 앞서 역대 최대 규모의 가상 시뮬레이션과 시험 설비 기반 검증 프로그램을 병행하며 완성도를 높였다.

스웨덴의 얼어붙은 호수에서 진행되는 이번 테스트의 핵심은 4도어 GT의 주행 모드별 특성을 정교하게 다듬어, 재규어 특유의 직관적인 응답성과 평온한 승차감 사이의 완벽한 균형을 찾겠다는 구상이다.

새로운 럭셔리 GT는 1000마력 이상의 출력을 바탕으로 재규어 역사상 가장 강력한 도로 주행용 모델이 될 예정이다. 지능형 토크 벡터링을 적용한 첨단 사륜구동 트라이-모터 기술은 주행 상황에 따라 동력을 즉각적이고 정밀하게 배분해, 어떤 악조건에서도 압도적인 안정성과 자신감 있는 드라이빙을 선사한다.

또한, 재규어 엔지니어들은 차체 제어와 승차감을 극대화하기 위해 섀시 시스템, 올 휠 스티어링, 전용 신규 23인치 윈터 타이어, 다이내믹 에어 서스펜션 및 액티브 트윈 밸브 댐퍼에 대한 최종 세팅 작업을 진행 중이다.

매트 베커 재규어 차량 엔지니어링 디렉터는 “자체 개발한 전기 구동 기술과 독창적인 비율, 낮은 무게중심이 어우러진 이 모델은 지금까지와는 다른 차원의 럭셔리 그랜드 투어러“라며 ”원할 때는 극강의 편안함을 제공하면서도, 필요할 때는 1000마력 이상의 폭발적인 성능으로 몰입감 넘치는 드라이빙을 선사하는 가장 재규어다운 모델이 될 것”이라고 말했다.

북극권의 영하 환경에서 차세대 열 관리 시스템인 써마시스트 기술도 검증한다. 이 기술은 난방 에너지 사용량을 최대 40%까지 절감하며, 영하 10도의 환경에서도 폐열을 회수해 구동 시스템과 실내 온도를 조절함으로써 혹한기 주행 거리를 최적화한다.

로돈 글로버 재규어 매니징 디렉터는 “개발 초기부터 우리의 목표는 재규어다운 주행 경험을 제공하는 것”이라며 “보는 순간 매료되는 디자인만큼이나 주행 시에도 압도적인 매력을 느낄 수 있는 차량을 완성했다”고 밝혔다.

한편, 순수 전기 4도어 GT는 올해 말 월드 프리미어를 통해 선보일 예정이다. 이 모델은 ‘재규어 타입 00’ 디자인 비전에서 미리 선보인 ‘엑스버런트 모더니스트’ 디자인 철학을 계승한다.