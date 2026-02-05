前부인 멀린다는 “아직 답해야 할 의문 남아”

[헤럴드경제=정목희 기자] 억만장자 성범죄자 제프리 엡스타인과의 친분, 혼외 관계 및 성병 감염 의혹에 휘말린 빌 게이츠 마이크로소프트(MS) 창업자가 언론 인터뷰를 통해 “후회한다”는 입장을 밝혔다.

게이츠는 4일(현지시간) 방영된 호주 언론과의 인터뷰에서 엡스타인과의 관계에 대해 “그와 함께한 모든 순간을 후회한다”며 “그런 행동을 한 것에 대해 사과한다”고 말했다.

다만 그는 2011년 엡스타인을 처음 만났고 이후 3년간 여러 차례 식사를 함께한 사실은 인정하면서도, 엡스타인의 카리브해 섬을 방문하거나 여성들과 관계를 맺은 적은 없다고 부인했다.

게이츠는 “당시 관심사는 그가 부유한 사람들을 많이 알고 있고, 그들을 설득해 기부금을 내도록 할 수 있다는 점이었다”며 “돌이켜보니 그것은 잘못된 선택이었다”고 해명했다.

지난달 말 추가로 공개된 ‘엡스타인 문건’을 통해 자신이 러시아 여성들과 관계를 맺어 성병에 걸렸고 당시 배우자였던 멀린다에게 이 사실을 숨기려 했다는 의혹이 제기된 것과 관련해서도 “거짓”이라고 반박했다.

그는 그런 내용이 담긴 이메일은 절대로 발송한 적이 없다며, 엡스타인이 자신을 공격하기 위해 꾸며낸 것으로 보인다고 주장했다.

그러면서 “엡스타인을 알게 될 것 자체를 후회하고 있으며 그와 시간을 보낸 것은 어리석은 일이었다”면서도 “시간이 지날수록 문제로 불거진 일과는 관련이 없다는 점이 드러날 것”이라고 했다.

하지만 지난 2021년 이혼한 전 부인 멀린다는 게이츠가 엡스타인과의 관계에 대해 여전히 답해야 할 부분이 있다고 지적했다.

멀린다는 미 공영방송 NPR과 인터뷰에서 엡스타인 문건이 “결혼 생활 중 매우 고통스러웠던 시절의 기억을 되살렸다”며 “아직 남아있는 의문에 대해서는 전 남편(빌 게이츠)이 답해야 할 문제”라고 말했다.

멀린다는 엡스타인 파일 공개와 그에 대한 검증을 “사회 전체가 책임을 직면하는 과정”이라고 짚으면서, 피해자들을 위해 어떤 식으로든 정의가 실현되기를 바란다는 입장을 피력했다.

멀린다의 이런 발언에 대해 낸시 메이스 공화당 하원의원은 지지 의사를 밝히며 제임스 코머 하원 감독위원회 위원장에게 서한을 보내 빌 게이츠를 소환해 달라고 요청했다고 밝혔다.