[헤럴드경제=윤호 기자] 안규백 국방부 장관이 오는 6~10일 사우디아라비아를 공식 방문해 리야드에서 열리는 제3회 사우디 세계방산전시회(WDS)에 참석한다고 국방부가 5일 밝혔다.

격년마다 열리는 WDS는 총 80개국 700여개 업체가 참여하는 중동 최대 규모의 방산 전시회로, 이번에 한국 기업도 40곳이 참가할 계획이다.

안 장관은 방문 기간 칼리드 빈살만 알 사우드 국방부 장관, 압둘라 빈 반다르 알 사우드 국가방위부 장관과 각각 회담할 예정이다.

안 장관은 또 전시회에 참여한 우리 방산 중소기업들과 간담회를 갖고, 중동 방산전시회에서 최초로 에어쇼를 선보일 공군 특수비행팀 블랙이글스 조종사들도 격려할 방침이다.

안 장관의 사우디 방문은 지난해 9월에 이어 5개월 만이다. 국방부 관계자는 “더욱 공고해진 양국 관계를 바탕으로 대한민국의 방산 4대 강국 도약을 위한 국방외교를 추진할 예정”이라고 설명했다.

한편 손석락 공군참모총장도 5∼10일 사우디를 방문해 WDS에 참석한다. 손 총장은 공군사령관 등 사우디 군 주요 인사들과 만나 사우디가 도입을 검토 중인 것으로 알려진 한국형 초음속 전투기 KF-21의 우수성을 소개할 예정이다.