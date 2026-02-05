전국 7개 딜러사, 39개 서비스센터 임직원 대상

현장 서비스 품질 향상 기여한 임직원 노고 격려

볼보자동차 서초 서비스센터 김태길(왼쪽부터) 지점장, 코오롱오토모티브 여훈동 본부장, 볼보자동차 송파 서비스센터 김성준 지점장이 ‘2025 서비스 딜러 어워드’에서 기념 촬영을 하고 있다. [볼보자동차코리아 제공]
[헤럴드경제=서재근 기자] 볼보자동차코리아가 지난달 26일 송파서비스센터에서 ‘2025 볼보자동차코리아 서비스 딜러 어워드’를 개최하고, 지난 한 해 동안 최고의 고객 서비스를 제공한 서비스센터를 선정해 시상을 진행했다고 5일 밝혔다.

이번 행사는 볼보자동차코리아 공식 전국 7개 딜러사, 39개 서비스센터 임직원을 대상으로 한 로열티 강화 프로그램으로, 서비스 품질 향상을 위해 현장에서 헌신해온 임직원들의 노고를 격려하고 감사의 뜻을 전하기 위해 마련됐다.

먼저, 지난해 가장 높은 고객 만족도를 기록한 서비스센터에 주어지는 ‘올해의 베스트 퍼포먼스 서비스센터’에는 ▷코오롱오토모티브 서초 서비스센터(종합 서비스센터 부문 최우수) ▷코오롱오토모티브 송파 서비스센터(경정비 서비스센터 부문 최우수) ▷에이치모터스 성수 서비스센터(종합 서비스센터 부문 우수) ▷에이치모터스 강남대치 서비스센터(경정비 서비스센터 부문 우수)가 각각 선정됐다. 해당 부문의 수상 서비스센터는 ▷고객 만족도 ▷서비스 프로세스 ▷기술력 등 각 항목의 점수를 종합적으로 합산해 선정됐다.

이윤모 볼보자동차코리아 대표는 “볼보자동차코리아 딜러사 및 서비스센터 임직원들의 보이지 않는 헌신과 노력이 있었기에, 경쟁이 치열한 국내 수입차 시장에서도 꾸준한 성장세를 이어가고 서비스 만족도 유럽 브랜드 1위라는 성과를 달성할 수 있었다”며 “앞으로도 최상의 고객 경험을 지속적으로 제공하는 브랜드로 자리매김할 수 있도록 지원과 투자를 아끼지 않겠다”고 말했다.

한편, 볼보자동차코리아는 컨슈머인사이트가 실시한 ‘2025 자동차 기획조사’에서 제품 만족도(TGR) 부문 6년 연속 1위를 기록했으며, 서비스 만족도(CSI) 부문에서도 6년 연속으로 유럽 브랜드 1위를 차지했다.


