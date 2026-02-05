전국 7개 딜러사, 39개 서비스센터 임직원 대상 현장 서비스 품질 향상 기여한 임직원 노고 격려

[헤럴드경제=서재근 기자] 볼보자동차코리아가 지난달 26일 송파서비스센터에서 ‘2025 볼보자동차코리아 서비스 딜러 어워드’를 개최하고, 지난 한 해 동안 최고의 고객 서비스를 제공한 서비스센터를 선정해 시상을 진행했다고 5일 밝혔다.

이번 행사는 볼보자동차코리아 공식 전국 7개 딜러사, 39개 서비스센터 임직원을 대상으로 한 로열티 강화 프로그램으로, 서비스 품질 향상을 위해 현장에서 헌신해온 임직원들의 노고를 격려하고 감사의 뜻을 전하기 위해 마련됐다.

먼저, 지난해 가장 높은 고객 만족도를 기록한 서비스센터에 주어지는 ‘올해의 베스트 퍼포먼스 서비스센터’에는 ▷코오롱오토모티브 서초 서비스센터(종합 서비스센터 부문 최우수) ▷코오롱오토모티브 송파 서비스센터(경정비 서비스센터 부문 최우수) ▷에이치모터스 성수 서비스센터(종합 서비스센터 부문 우수) ▷에이치모터스 강남대치 서비스센터(경정비 서비스센터 부문 우수)가 각각 선정됐다. 해당 부문의 수상 서비스센터는 ▷고객 만족도 ▷서비스 프로세스 ▷기술력 등 각 항목의 점수를 종합적으로 합산해 선정됐다.

이윤모 볼보자동차코리아 대표는 “볼보자동차코리아 딜러사 및 서비스센터 임직원들의 보이지 않는 헌신과 노력이 있었기에, 경쟁이 치열한 국내 수입차 시장에서도 꾸준한 성장세를 이어가고 서비스 만족도 유럽 브랜드 1위라는 성과를 달성할 수 있었다”며 “앞으로도 최상의 고객 경험을 지속적으로 제공하는 브랜드로 자리매김할 수 있도록 지원과 투자를 아끼지 않겠다”고 말했다.

한편, 볼보자동차코리아는 컨슈머인사이트가 실시한 ‘2025 자동차 기획조사’에서 제품 만족도(TGR) 부문 6년 연속 1위를 기록했으며, 서비스 만족도(CSI) 부문에서도 6년 연속으로 유럽 브랜드 1위를 차지했다.