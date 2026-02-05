[헤럴드경제(부산)=정민혜 기자] 기장군은 4일 15년 만에 기장군의 품으로 다시 돌아온 ‘기장갈매기 씨름단’ 창단식을 열고 본격적인 운영에 들어갔다.

이날 창단식에는 정종복 기장군수를 비롯해 기장군의회 박홍복 의장 및 군의원, 박종철 부산시의회 의원, 이준희 대한씨름협회장, 박수용 부산광역시 씨름협회 회장, 최현돌 부산광역시 씨름협회 명예회장 등 체육계 내빈 및 지역주민들이 참석했다.

‘기장갈매기 씨름단’은 지난 2010년 팀 해체 이후 부산광역시체육회 소속 ‘부산갈매기씨름단’으로 운영돼 왔으나 이번 재창단을 통해 운영 주체를 기장군으로 이전하고 지역을 기반으로 한 새로운 팀 운영 체계를 갖추게 됐다.

특히 기존 선수단을 기장군으로 이전하는 데 그치지 않고 선수 규모를 당초 7명에서 10명으로 확대하면서 전력을 한층 강화했다. 앞으로 씨름단은 기장군의 체계적인 관리와 함께 전국·도 단위 각종 대회 출전할 예정이다.

정종복 기장군수는 “오늘 우리는 기장의 기개를 품고 드넓은 모래판을 호령할 기장갈매기씨름단의 역사적인 첫걸음을 함께하고 있다”며 “우리 씨름단이 전국 최고의 명문 스포츠팀으로 거듭나 기장의 자긍심을 드높일 수 있도록 적극적인 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

한편 기장갈매기 씨름단은 오는 12일부터 18일까지 7일간 태안군에서 개최되는 ‘2026 설날장사씨름대회’를 앞두고 본격적인 훈련에 돌입했다.