대형트럭 고객 효율적 차량 관리 위해 확대 적용 합리적 조건의 유지 보수·커넥티드 서비스 제공

[헤럴드경제=서재근 기자] 볼보트럭코리아가 볼보 대형트럭 고객들의 차량 가동률 향상 및 효율적인 유지관리를 위한 ‘블루 라이트 서비스 계약’을 선보인다고 5일 밝혔다.

‘대형트럭 블루 라이트 서비스 계약’은 기존의 중형트럭을 대상으로 한 ‘블루 라이트’ 서비스가 고객들로부터 높은 만족도를 거두면서 해당 서비스 제공 범위를 대형트럭 라인업까지 확대해 더 많은 고객들이 체계적인 볼보트럭 서비스 지원을 누릴 수 있도록 기획됐다.

먼저, ‘대형트럭 블루 라이트’ 서비스는 2년 서비스 계약 가격으로 총 3년간 서비스를 보장한다. 이를 통해 고객은 장기간의 차량 유지보수 비용을 보다 예측 가능한 범위 내에서 관리할 수 있으며, 서비스 기간 동안 높은 정비 품질을 기반으로 차량 운영 부담을 줄일 수 있다.

서비스 구성 역시 대형트럭 운행 패턴을 고려해 실효성을 더욱 강화했다. 계약 고객에게는 ▷기본 점검 서비스 1회를 비롯해 ▷3년간 유지보수 서비스 총 6회가 제공되며, 업계 최고 수준의 깐깐한 유지보수 체계를 통해 최적의 차량 컨디션을 선제적으로 관리할 수 있도록 지원한다.

이와 함께 디지털 기반의 커넥티드 서비스도 포함됐다. 해당 계약 이용 시 디지털 서비스 인터페이스인 ‘볼보 커넥트’를 1년간 무상 제공하며, 서비스센터 기반의 차량 모니터링 서비스를 통해 차량 상태를 상시 확인할 수 있도록 지원한다. 이를 바탕으로 이상 징후를 조기에 파악하고 정비 시점을 보다 체계적으로 관리할 수 있다.

박강석 볼보트럭코리아 대표이사는 “중형트럭에서 검증된 ‘블루 라이트’ 서비스에 대한 높은 고객 만족도를 기반으로, 대형트럭 고객에게까지 확대 제공하게 되었다”며 “앞으로도 볼보트럭은 고객의 실제 운행 환경과 니즈를 반영한 다양한 서비스 프로그램을 지속적으로 강화해 나갈 계획”이라고 말했다.

한편, 볼보트럭코리아는 지난해 초 최상위 프리미엄 서비스 프로그램인 ‘골드 서비스 계약’을 출시하며 고객 맞춤형 서비스 포트폴리오를 한층 더 강화한 바 있다.