“배달앱 체감도 49점”…수수료 불만에 입점업체 ‘절반도 만족 못 했다’ 배달3사 상생 체감도 평균 49.1점…대기업 동반성장지수 대비 큰 격차 이용료 만족도 28.3% 그쳐…수수료 구조 개선 요구 확인

[헤럴드경제=홍석희 기자] 배달 플랫폼을 이용하는 입점업체들이 체감하는 ‘상생 수준’이 50점에도 미치지 못하는 것으로 나타났다. 특히 수수료 부담에 대한 불만이 두드러지며 배달앱 수익 구조 개선 필요성이 다시 부각되고 있다.

중소벤처기업부와 동반성장위원회는 5일 ‘2025년 배달3사 체감도 조사’와 ‘2025년 배달앱 입점업체 인식 조사’ 결과를 발표했다. 이번 조사는 배달앱이 주요 소비 플랫폼으로 자리 잡은 상황에서 입점업체와 플랫폼 간 공정한 거래 환경과 동반성장 수준을 점검하기 위해 실시됐다.

배달3사 체감도 조사는 각 플랫폼별 입점업체 500곳을 대상으로 지난해 12월 비대면 설문 방식으로 진행됐다. 수수료 적정성, 거래조건, 협력노력 등 3개 분야 20개 항목을 100점 만점으로 평가한 결과, 평균 점수는 49.1점에 그쳤다. 이는 동반성장지수 참여 대기업 평균 점수(73.47점)보다 크게 낮은 수준이다.

플랫폼별 점수는 요기요 49.5점, 쿠팡이츠 49.4점, 배달의민족 48.4점으로 큰 차이를 보이지 않았다. 다만 수수료 적정성 분야 점수는 38.2점으로 거래조건(55.0점), 협력노력(50.7점) 대비 현저히 낮아 수수료 부담이 체감도 하락의 핵심 요인으로 지목됐다.

입점업체 인식 조사는 808개 업체를 대상으로 지난해 9월부터 11월까지 대면 설문으로 진행됐다. 조사 결과 입점업체는 평균 45.1개월 동안 배달앱을 이용했으며, 2025년 상반기 기준 월 매출의 36%, 주문건수의 34.6%가 배달앱을 통해 발생한 것으로 나타났다.

평균 이용 배달앱 수는 2.3개였다. 주문 금액은 1만5000원~2만원 미만이 31.5%로 가장 많았고, 2만~3만원 미만(27.8%), 1만~1만5000원 미만(21.6%)이 뒤를 이었다. 배달 방식은 배달앱 자체 라이더 이용이 90.9%로 대부분을 차지했으며, 이 경우 입점업체 평균 부담 금액은 3333원으로 지역 배달업체 이용 시(2808원)보다 높았다.

배달앱 전반 만족도는 63.2%로 비교적 높았지만, 중개수수료와 배달비 등 이용료 수준에 만족한다는 응답은 28.3%에 그쳤다. 입점업체가 인식하는 적정 중개수수료는 평균 4.5%, 적정 배달비 상한은 2300원으로 조사돼 현재 비용 수준이 높다는 인식이 확인됐다. 또한 2024년 발표된 중개수수료 2% 상생안 적용 사례는 없는 것으로 나타났다.

이은청 중기부 상생협력정책국장은 “수수료 부담 등으로 입점업체 어려움이 큰 상황에서 배달앱 인식 수준을 점검하고 상생 협력을 유도하기 위해 조사를 실시했다”며 “결과를 바탕으로 배달앱사와 입점업체가 함께 성장할 수 있는 환경을 조성해 나가겠다”고 밝혔다.