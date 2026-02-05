‘Npay 커넥트’ 설치 소상공인 대상 총 137억원 규모 상생협력자금 지원

[헤럴드경제=유혜림 기자] 하나은행이 총 137억원 규모의 소상공인 상생협력 자금 지원에 나선다.

하나은행은 5일 네이버페이·서울신용보증재단과 ‘소상공인 상생협력을 위한 업무협약’을 체결했다. 이번 협약은 서울 소재 중소기업과 개인사업자에게 실질적인 금융 혜택을 제공하기 위해 마련됐다.

이를 위해 하나은행은 총 137억원 규모의 상생협력 자금을 지원하기로 했다. 지원 대상은 서울에서 사업장을 운영하는 소상공인 중 네이버페이 오프라인 통합 단말기 ‘Npay 커넥트’를 설치하고 서울신용보증재단 보증서를 발급받은 개인사업자다. 대출 한도는 업체당 최대 1억원이다.

특히 서울신용보증재단의 신규 보증서 발급 시 보증비율을 100%로 우대 적용해 소상공인의 원활한 자금 조달을 돕는다. 보증 신청은 오는 13일부터 서울신용보증재단 애플리케이션과 종합지원센터에서 가능하다. 또 Npay 커넥트 단말기 도입 시 가맹점 설치 비용 부담을 낮추는 지원 방안도 마련할 방침이다.

하나은행은 협약을 기념해 모바일 앱 ‘하나원큐’ 이벤트도 진행한다. Npay 커넥트를 설치한 개인사업자가 하나은행 계좌를 결제계좌로 등록하고 해당 계좌로 결제대금이 입금되면 3만원의 지원금을 지급한다.

서유석 하나은행 기업그룹 부행장은 “이번 협약이 소상공인에게 실질적인 도움이 되길 기대한다”며 “앞으로도 지역 소상공인을 위한 포용금융을 지속적으로 확대하겠다”고 말했다.