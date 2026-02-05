우수 지원 및 가족, 경영진 함께 ‘격려의 장’ 마련 “성과를 넘어 협업과 도전 가치 조명”

[헤럴드경제=서재근 기자] 직영중고차 플랫폼 기업 K Car(케이카)가 회사를 이끌어 가는 주역들의 자긍심을 고취하고 지난 한 해 동안의 노고를 치하하기 위한 ‘2025년도 임직원 포상 행사’를 진행했다고 5일 밝혔다.

지난 4일 인천 영종도 파라다이스시티 호텔에서 열린 이번 행사에는 수상 직원 50여 명과 수상 직원의 가족, 경영진이 함께 참석했다. 케이카는 이번 시상식에서 단순한 포상을 넘어 서로의 노고를 치하하고 회사의 지난 성장 여정을 함께 돌아보는 시간을 가졌다.

행사는 연말 포상과 4분기 포상 두 부문으로 구성됐으며, ▷자랑스러운 케이카인 ▷최고실적왕 ▷우수 안전보건상 ▷우수 CS지점상 ▷최고멤버상 ▷최고리더상 등 다양한 부문에서 시상과 함께 포상금을 수여했다.

2년 연속 매입왕을 차지한 이동민 실장은 “내 차를 고르는 심정으로 꼼꼼하게 차량을 진단하고 매입하는 것이 노하우“라며 “고객과의 신뢰를 최우선으로 영업 현장에서 최선을 다해온 점이 이번 수상의 비결인 것 같다”며 소감을 전했다.

한편, 케이카는 매분기마다 뛰어난 성과를 낸 직원들을 대상으로 꾸준히 시상을 진행하고 있다.

정인국 케이카 사장은 “안팎 없이 어려운 경영 환경 속에서도 고군분투하며 성과를 만들어낸 직원들에게 감사의 인사를 전한다”며 “앞으로도 구성원들이 자긍심을 갖고 역량을 마음껏 펼칠 수 있는 환경을 조성하고, 고객에게 더 큰 신뢰를 제공하는 기업으로 지속 성장해 나가겠다”고 말했다.