취약계층 환아 의료비 부담 완화 전문 치료 환경 조성 지원 누적 후원금액 약 1억8000만원

[헤럴드경제=서재근 기자] 종합물류기업 LX판토스는 서울대학교어린이병원 후원 10년을 맞아 이를 기념하는 행사를 갖고 취약계층 환아 지원을 위한 기부금 2000만원을 전달했다고 5일 밝혔다.

LX판토스는 지난 2016년 서울대어린이병원 후원을 시작한 이후 올해로 11년째 후원 활동을 이어오고 있다. 누적 후원금액은 약 1억8000만원이다.

LX판토스가 전달한 후원금은 만 18세 이하 어린이·청소년 취약계층 환자들의 입원비, 외래비, 보장구 구입비, 약품비 등을 지원하는 데 사용되고 있다.

LX판토스는 ‘지속가능한 미래로의 연결’이라는 LX그룹의 경영철학 아래 서울대어린이병원 후원 외에도 ▷보육시설 아이들을 위한 청약통장 지원 및 임직원 체험학습 동행 프로그램 ▷취약계층 아이들을 위한‘VR학습놀이터’ 조성 ▷초록우산어린이재단 후원 등 미래세대인 어린이·청소년을 위한 다양한 사회공헌 활동을 꾸준히 이어오고 있다.

LX판토스 관계자는 “지속적으로 이어온 후원 활동이 어린이 환자들의 치료와 회복에 작게나마 보탬이 되기를 바란다”며 “앞으로도 ESG(환경·사회·지배구조) 경영의 일환으로 다양한 분야에서 사회공헌 활동을 추진해 나가겠다”고 말했다.