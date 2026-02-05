‘독파모’ 협력 확대…엑사원 성능 최적화 에이전틱 AI 인프라에 NPU ‘RNGD’ 적용 GPUaaS 실증…AI 학습·추론 성능 고도화

[헤럴드경제=차민주 기자] LG CNS가 인공지능(AI) 반도체 기업 퓨리오사AI와 손잡고 신경망처리장치(NPU) 기반 AI 서비스를 개발해 공공 AI 전환(AX) 시장을 공략한다.

5일 LG CNS는 서울 마곡 LG사이언스파크 본사에서 퓨리오사AI와 ‘AI 인프라 사업 협력 확대’를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다. 협약식에는 김태훈 LG CNS AI클라우드사업부 부사장과 백준호 퓨리오사AI 대표 등 주요 경영진이 참석했다.

퓨리오사AI는 AI 연산에 특화된 반도체인 NPU를 설계·개발하는 AI 반도체 스타트업이다. 퓨리오사AI의 2세대 NPU ‘RNGD(레니게이드)’는 대규모 AI 서비스에 필요한 고성능 요건을 충족하고, 그래픽처리장치(GPU) 대비 전력 소모와 운영 비용을 줄일 수 있다는 특징이 있다. 퓨리오사AI는 지난 1월 TSMC로부터 RNGD 4000장을 인도받으며 양산에 성공, 글로벌 시장 공략에 총력을 기울이고 있다.

양사는 이번 협약으로 LG AI연구원 컨소시엄에 참여 중인 ‘독자 AI 파운데이션 모델’ 프로젝트 내 협력을 강화한단 방침이다. LG CNS는 퓨리오사AI의 RNGD를 적용한 K-엑사원(EXAONE)을 기반으로 AI 서비스의 성능을 최적화하는 역할을 맡는다. 퓨리오사AI는 RNGD 공급과 NPU 관련 기술 지원을 담당한다.

이로써 양사는 토종 AI 모델-서비스-인프라-AI 반도체로 구성된 소버린 AI 생태계를 강화해 공공 AX 시장을 공략할 예정이다.

먼저 LG CNS는 자체 개발한 기업용 에이전틱 AI 플랫폼 ‘에이전틱웍스(AgenticWorks)’ 구동 인프라에 퓨리오사AI NPU를 적용해 기술 검증을 진행한다. 에이전틱 AI는 스스로 목표를 설정하고 업무를 수행하는 만큼, 이를 뒷받침할 고성능·고효율 인프라가 필수적이다. NPU 기반 인프라를 통해 에이전틱 AI 서비스의 전력·운영 효율을 높인다는 것이 LG CNS의 설명이다.

양사는 NPU 기반 GPUaaS(클라우드형 GPU) 성능 최적화 기술도 실증한다. GPUaaS는 GPU를 가상화해서 제공하는 방식을 뜻한다. 이를 활용하면 사용자는 하드웨어를 구매하지 않고도 고성능 연산 환경을 구축할 수 있어 AI 시대의 핵심 모델로 꼽힌다. 양사는 AI 학습과 AI 서비스 운영, 추론 등 모든 단계에 NPU를 적용해 인프라 최적화에 나설 예정이다.

김 부사장은 “퓨리오사AI와의 협력을 통해 고객이 에이전틱 AI를 보다 효율적으로 사용할 수 있도록 NPU 기반 AI 인프라 기술력과 전문 인력을 확보할 것”이라며, “LG AI연구원과 협력해 국가대표 AI 모델 고도화를 지원하고, 국내 AI 산업 발전에 이바지할 것”이라고 밝혔다.