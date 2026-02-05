선택형 디자인 패키지 제공 판매 가격 2905만원 시승 이벤트 및 ‘필 더 블랙’ 러닝 챌린지 진행

[헤럴드경제=서재근 기자] 쉐보레가 2026년형 트레일블레이저 라인업에 ‘미드나잇 블랙 에디션’을 새롭게 선보인다고 5일 밝혔다.

트레일블레이저 미드나잇 블랙 에디션은 프리미어 트림을 기반으로 구성되는 선택형 디자인 패키지 모델로, 차체 곳곳을 글로스 블랙 중심의 디테일로 정교하게 통일해 ‘미드나잇’ 특유의 깊고 정제된 분위기를 구현했다.

전면의 글로스 블랙 그릴 바와 블랙 보타이 엠블럼은 강렬한 존재감을 강조하며, 18인치 글로스 블랙 휠과 센터캡은 차체 하부에 안정적인 무게감을 더한다. 여기에 블랙 로워 범퍼와 블랙 레터링, 블랙 아웃사이드 미러와 블랙 루프랙까지 조화를 이루며 차체 전체를 하나의 완성도 높은 블랙 실루엣으로 마감했다.

쉐보레 트레일블레이저는 주행 환경에 따라 전륜구동과 사륜구동을 선택할 수 있는 스위처블 AWD 시스템을 지원하며, 11인치 컬러 터치스크린과 무선 폰 프로젝션, 온스타, 2열 열선 시트 등 주요 편의 사양을 전 트림에 기본 적용했다.

이번에 출시된 미드나잇 에디션은 어댑티브 크루즈 컨트롤, 차선 변경 및 사각지대 경고 시스템, 후측방 경고 시스템으로 구성된 드라이브 어시스트 패키지가 기본 적용되며, 가격은 2905만원 (개별소비세 3.5% 기준)으로 2월 2일부터 전국 쉐보레 전시장에서 판매 중이다.

한편, 쉐보레는 차량 시승과 참여형 이벤트를 통해 더 많은 고객이 트레일블레이저의 매력을 직접 경험할 수 있는 기회를 마련했다.

먼저, 미드나잇 블랙 에디션의 깊어진 디자인과 안정적인 주행 감각을 직접 경험할 수 있는 ‘트레일블레이저 미드나잇 블랙 시승 이벤트’를 마련했다. 관심 고객은 이벤트 페이지를 통해 오는 28일까지 시승을 신청한 뒤 3월 7일까지 지정 전시장에서 시승을 완료하면 자동 응모된다.

또한 미드나잇 블랙 에디션 출시를 기념해 러닝 플랫폼 런데이와 협업한 ‘필 더 블랙 런 챌린지’를 진행한다.

해당 챌린지는 런데이 앱을 사용하는 누구나 참여할 수 있는 참여형 러닝 미션으로, 사전 신청은 오는 2월 11일까지 런데이 앱에서 진행된다.

미션 참여 기간은 2월 12일부터 2월 25일까지이며, 3㎞ 완주 미션 수행과 함께 러닝 중 촬영된 블랙 컬러 테마의 인증 사진을 SNS에 공유하는 방식으로 진행된다.

러닝 미션 완료자에게는 완주 인증서가 발급되며, 2월 13일부터 2월 28일까지 쉐보레 전시장을 방문해 완주 인증서를 제출하면 트랙스 또는 트레일블레이저 구매 시 10만 원 할인 혜택(선착순 100명 한정)이 제공된다.