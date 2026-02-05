운전면허증 이어 인증수단 확대 위·변조 어려운 블록체인 기술 활용

[헤럴드경제=김광우 기자] 두나무는 디지털자산 거래소 업비트에서 기존 본인인증(KYC·고객확인) 수단에 모바일 주민등록증을 추가했다고 5일 밝혔다.

기존에는 ▷실물 주민등록증 ▷실물 운전면허증 ▷모바일 운전면허증 등이 가능했다. 실물 신분증으로만 본인인증이 가능했던 국내 거주 외국인도 ▷모바일 외국인등록증 ▷모바일 영주증 ▷모바일 외국국적동포 국내거소신고증을 통한 본인인증이 가능해졌다.

업비트는 지난 2025년 5월 국내 디지털자산 거래소 최초로 모바일 운전면허증을 본인인증 수단에 도입했다. 모바일 중심의 환경 변화에 선제적으로 대응하고 KYC 체계 고도화에 힘써왔다는 게 두나무 측의 설명이다.

이번 업데이트 또한 KYC 강화를 위한 조치로, 최근 모바일 신분증 사용자가 증가하고 민간 애플리케이션을 통한 모바일 신분증 발급이 가능해짐에 따라 고객 편의성을 높이기 위해 추진됐다.

모바일 신분증은 블록체인 기반 분산신원증명(DID, Decentralized Identity) 기술을 적용해 위·변조 위험을 낮추고 실시간 진위 및 유효성 검증이 가능해 정확도와 보안성이 높다.

또한 단말기 보안 영역에 암호화된 형태로 저장되고 중앙 서버에는 별도로 저장되지 않기 때문에 해킹에 따른 개인정보 유출 위험도 적다.

오경석 두나무 대표는 “고객이 보다 간편하고 안전하게 서비스를 이용할 수 있도록 모바일 신분증 인증을 확대했다”며 “앞으로도 업비트는 이용자 보호와 편의를 최우선 가치로 삼고,신뢰할 수 있는 거래 환경 구축에 힘쓸 것”이라고 말했다.