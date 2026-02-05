제2차관 주재 중앙–지방 간담회 개최 MZ·외국인 찾는 ‘K-관광 시장’ 육성 방안 논의

[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소벤처기업부가 지방정부와 손잡고 전통시장 신뢰 회복과 활성화에 본격 나섰다. 매력적인 콘텐츠는 키우고 바가지요금 등 불합리한 관행은 근절해 전통시장을 K-관광 대표 공간으로 육성하겠다는 구상이다.

중소벤처기업부는 5일 대전 라이콘타운에서 지방정부 전통시장 담당부서장과 소상공인시장진흥공단 관계자 등이 참석한 가운데 ‘전통시장 활성화를 위한 중앙–지방정부 간담회’를 개최했다고 밝혔다.

이번 간담회는 최근 MZ세대와 외국인 관광객의 방문이 늘며 새로운 명소로 떠오른 전통시장의 변화를 가속화하는 한편, 바가지요금 등 소비자 신뢰를 저해하는 행위를 근절하기 위해 마련됐다. 중앙과 지방의 행정 역량을 결집해 신뢰 기반의 시장 환경을 조성하겠다는 취지다.

간담회에서는 전통시장 고객 신뢰 제고 방안과 함께 활성화 전략이 집중 논의됐다. 중기부와 지방정부는 사후 단속 중심 대응에서 나아가 예방과 자율 개선 중심의 관리 체계를 구축하는 것이 지속 가능한 해법이라는 데 공감하고, 이를 위한 협업 필요성을 확인했다.

아울러 국내외 관광객에게 매력적인 시장 조성을 위한 정책 방향도 공유됐다. 특히 전통시장의 역사·문화적 가치를 높여 지역 대표 랜드마크로 육성하는 ‘백년시장’ 사업이 강조됐으며, 지방정부의 콘텐츠 발굴과 현장 지원 확대가 필요하다는 의견이 제시됐다.

이병권 중기부 제2차관은 “전통시장이 젊은 층과 외국인에게 선택받기 위해서는 콘텐츠 경쟁력은 강화하고 고객 신뢰를 훼손하는 관행은 과감히 끊어내야 한다”며 “중앙 정책이 현장에서 실질적인 성과로 이어지도록 지방정부와 긴밀히 소통해 전통시장을 K-관광 대표 브랜드로 만들어 가겠다”고 말했다.

중기부는 앞으로도 지방정부 및 유관기관과의 지속적인 협력을 통해 전통시장이 지역 경제와 관광을 함께 견인하는 핵심 거점으로 자리 잡도록 정책 지원을 이어갈 계획이다.