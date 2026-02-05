韓 IOC 집행위원은 김운용 이어 2번째 기업인 출신 국제 체육 행정가로 성가

[헤럴드경제=조용직 기자] 김재열 국제빙상경기연맹(ISU) 회장이 4일(한국시간) 이탈리아 밀라노에서 열린 제145차 IOC총회에서 집행위원회(Executive Board) 위원으로 선출됐다.

김 신임 집행위원은 이날 이탈리아 밀라노의 2026 밀라노·코르티나 동계 올림픽 메인미디어센터(MMC)에서 열린 제145차 IOC 총회 집행위원 선거에서 유효표 100표 중 찬성 84표, 반대 10표, 기권 6표를 받아 잉마르 더포스(벨기에), 네벤 일릭(칠레) 신임 위원과 함께 IOC 집행위원으로 선출됐다.

한국인이 IOC의 집행위원회 위원으로 선출된 것은 고 김운용 IOC 부위원장 이후 처음으로, 국제 스포츠계 내 한국의 위상을 높이고 스포츠 분야에서도 한국의 외교력을 강화하는 쾌거로 평가된다. 김 회장은 현재 한국 유일의 IOC위원이다.

IOC집행위원회는 IOC의 상설 집행·감독 기구로, IOC 최고 의결기구인 총회가 위임한 주요한 의사결정을 내린다. 올림픽 개최지 선정 절차 등이 이에 포함된다. 커스티 코번트리 위원장과 부위원장 4명, 위원 10명 등 15명으로 구성된 집행위의 집행위원은 최대 115명에 이르는 IOC 평위원보다 영향력이 훨씬 크다. 임기는 4년이며, 임기 종료 후 연임할 수 있다.

고 이건희 전 삼성그룹의 사위인 김재열 신임 집행위원은 빙상을 통해 스포츠계와 인연을 맺었다. 그는 제일모직 사장으로 재직하던 2011년 대한빙상경기연맹 회장을 맡았고, 이후 2018 평창 동계 올림픽 조직위원회 부위원장, 대한체육회 부회장, 2022 베이징 동계 올림픽 IOC 조정위원회 위원, ISU 집행위원 등을 역임하며 국제 스포츠 행정가로 활동했다.

2022년 ISU 130년 역사상 최초의 비유럽인 출신 회장에 당선된 그는 2023년 IOC위원으로 선출된 뒤 IOC집행위원 입성까지 국제 스포츠계에서의 활동 폭을 빠르게 넓혀왔다.

그는 기업인으로서의 전문성과 동계스포츠에서의 오랜 경험을 바탕으로 코번트리 위원장이 추진 중인 IOC의 변화와 발전에 기여할 것으로 보인다.

김 회장은 코번트리 위원장이 취임이후 중요한 과제로 추진하고 있는 개혁 과제인 ‘핏포더퓨처(Fit for the Future)’에 조정자(Facilitator)로 참여해왔다.

‘핏포더퓨처’는 스포츠 환경 변화에 맞춰 올림픽의 미래 모습을 설계하고 실질적인 실행안을 만드는 프로젝트다. 김회장은 올림픽 대회 규모, 종목, 스포츠 일정 등을 검토하는 올림픽 프로그램 워킹 그룹 소속으로 일했다.

한편 김원수 전 유엔 사무차장은 4년 임기의 IOC 윤리위원으로 선출됐다. 반기문 전 IOC 윤리위원장의 최측근 인사로 꼽히는 김 위원은 반 위원장이 유엔 사무총장으로 재임하던 시절 유엔 사무차장 겸 고위 군축대표를 역임했다.