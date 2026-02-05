[헤럴드경제=김성훈 기자] 유튜브 채널 ‘가로세로연구소’(가세연)가 박근혜 전 대통령의 대구 달성군 사저를 가압류한 것으로 확인됐다.

5일 법조계에 따르면 서울중앙지법 민사54-2단독 한성민 판사는 지난달 30일 가세연과 김세의 가세연 대표가 박 전 대통령을 상대로 낸 부동산 가압류 신청을 인용했다. 김 대표와 가세연이 대여금 채권 10억원을 청구한 데 따른 것이다.

가압류는 채무자가 재산을 은폐하거나 매각하지 못하도록 임시로 압류하는 법원 처분이다.

박 전 대통령은 2021년 말 특별사면 이후 해당 사저로 이사했다. 해당 사저는 2022년 박 전 대통령의 측근인 유영하 국민의힘 의원이 박 전 대통령 명의로 매입한 단독주택이다. 대지면적 1676㎡, 연면적 712㎡이고 주거용 건물과 3개 동의 부속 건축물이 딸린 것으로 알려졌다.

매입 당시 유 의원은 가세연과 김 대표의 자금을 차용했는데, 이중 가세연 몫 1억원, 김 대표 몫 9억원을 변제하지 못한 것으로 파악됐다.

유 의원은 과거 박 전 대통령 사저 매입 비용과 관련해 박 전 대통령의 출판 인지세 등으로 변제할 계획이라고 밝힌 바 있다.