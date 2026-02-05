[헤럴드경제=홍석희 기자] 이재명 대통령이 연일 투기 근절 메시지를 쏟아내는 가운데 국무위원 중 가장 많은 4채의 주택을 보유하고 있는 한성숙 중소벤처기업부(중기부) 장관이 2채에 대한 매각 절차를 진행 중인 것으로 5일 파악됐다.

정부공직자윤리위원회의 1월 고위 공직자 수시 재산등록 사항에 따르면 한 장관은 서울 송파구 잠실동 아파트(27억3981만원), 서울 종로구 삼청동 단독주택(15억원), 경기 양평군 단독주택(6억3000만원), 서울 강남구 역삼동 오피스텔(20억7463만원)을 본인 명의로 보유하고 있다.

이중 양평군 단독주택과 역삼동 오피스텔은 이미 매물로 내놨다. 중기부 관계자는 “주택이 외곽 지역에 위치한데다 오피스텔의 경우엔 전반적인 거래가 부진해 아직 실제 거래까진 이어지진 않았다”고 설명했다.

잠실동 아파트의 경우 지금으로선 매각 의사가 없는 것으로 알려졌다. 해당 아파트에는 한 장관의 모친이 지내고 있다. 삼청동 단독주택은 현재 한 장관이 거주하고 있다.

하지만 한 장관은 연로한 어머니가 홀로 계시는 공간인 만큼 쉽사리 매각 여부를 결정하지 못하는 것으로 전해졌다.

다주택 공직자들의 반응에 관심이 쏠리는 것은 “망국적 부동산 투기는 반드시 잡겠다”는 이 대통령의 강력한 경고와 맥을 같이 한다. 1월 고위 공직자 수시 재산등록 사항 기준 청와대 비서관급 이상 참모 56명 중 2주택 이상 보유자는 12명이다.

다만 이 대통령은 “일부에서 ‘정부에 관계된 사람 중 다주택 있는 사람들 먼저 팔라고 시켜라’고 하는데 이것도 문제가 있다”며 “제발 팔지 말고 버티라고 해도 팔도록 상황을 만들어야 한다. 다주택을 해소하는게 경제적으로 이익이라는 합리적 판단이 가능하도록 제도를 만들어야 한다”며 강제로 매각케 할 뜻은 없다는 의사를 내비친 바 있다.