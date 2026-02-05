스크린 파크골프부터·카페형 휴식 공간까지… 일상 속 머무는 경로당

마포구,‘맘카페·빠카페·할카페’ 세대별 맞춤형 공간 조성

실내 스크린 골프장에서 박강수 마포구청장이 골프채를 휘두르는 모습이다. 뒤로는 개소식에 참석한 사람들이 박수를 치며 환호하고 있다.
[헤럴드경제=박종일 선임기자]마포구(구청장 박강수)는 4일 어르신을 위한 노인여가복지시설 ‘할카페’를 개소, 어르신이 일상 속에서 편안히 머물며 여가와 건강을 함께 챙길 수 있는 새로운 공간을 선보였다.

이번에 문을 연 ‘할카페’는 마포구 백범로 24, 213호에 조성됐으며, 약 83㎡ 규모다.

‘할카페’의 정식 명칭은 ‘노고산파크골프경로당’으로, 스크린 파크골프 시설을 도입해 기존 경로당과 차별화된 여가 공간을 갖춘 것이 특징이다.

내부에는 스크린 파크골프를 즐길 수 있는 체육시설존을 비롯해 차를 마시며 쉴 수 있는 카페형 공간과 바둑·장기·휴식 소파 등을 갖춘 여가 공간이 함께 마련돼 어르신의 다양한 일상 활동을 지원한다.

특히 날씨나 외부 환경에 관계없이 실내에서 가볍게 운동을 즐길 수 있는 스크린 파크골프 시설은 어르신의 신체활동을 자연스럽게 유도해 건강 증진과 사회적 교류를 동시에 도울 수 있을 것으로 기대된다.

이날 개소식에는 박강수 마포구청장을 비롯해 지역 어르신 등 70여 명 등이 참석한 가운데 현판 제막식과 시설 라운딩이 진행됐다.

박강수 마포구청장은 “할카페는 스크린 파크골프를 비롯해 휴식과 소통이 자연스럽게 어우러지는, 마포구의 새로운 어르신 여가 공간”이라며 “할카페 1호점을 시작으로 어르신의 일상이 더 건강하고 즐거워질 수 있도록 다양한 기회와 공간을 꾸준히 넓혀가겠다”고 말했다.

마포구는 지난달 노고산실뿌리복지센터 내에 남성 양육자를 위한 전용 공간 ‘빠카페’ 1호점을 개소한 데 이어, ‘맘카페’ ‘빠카페’ ‘할카페’로 이어지는 세대별 맞춤형 커뮤니티 공간을 단계적으로 조성하고 있다.


