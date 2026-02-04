[헤럴드경제=정목희 기자] 미국 항공기 제조사 보잉이 인도네시아에 F-15 전투기를 공급하지 않기로 방침을 정한 것으로 전해졌다.

로이터통신은 3일(현지시간) 번드 피터스 보잉 디펜스 사업개발·전략 담당 부사장이 싱가포르에서 열린 에어쇼에서 “인도네시아와의 F-15 파트너십은 더 이상 진행 중인 사업이 아니다”라며 “인도네시아를 위해 F-15를 추가로 제작하지 않을 것”이라고 밝혔다고 보도했다.

피터스 부사장은 계약 중단 배경에 대한 구체적인 설명은 피했으며, 추가 질문은 미국 정부와 인도네시아 정부에 문의하라고 말했다.

로이터는 이번 발언이 보잉이 지난 2023년 인도네시아 국방부와 체결한 F-15 전투기 공급 계약을 사실상 중단하겠다는 뜻이라고 해석했다.

인도네시아는 2023년 당시 전투기 현대화 사업 차원에서 보잉과 F-15EX 전투기 24대를 구매하는 계약을 체결했다. 이 계약은 미국 정부의 판매 승인이 필수였다.

F-15EX는 F-15 전투기의 개량형인 4.5세대 전투기다.

노후화된 군 무기를 현대화하려는 인도네시아는 최근 몇 년간 보잉 외에도 프랑스, 튀르키예 등으로부터 최신 전투기를 도입하는 계약을 다수 체결했다.

그러나 한국과는 한국산 초음속 전투기 KF-21(보라매) 공동 개발에 나섰다가 약속한 분담금을 제대로 납부하지 않았다.

자국 기술진이 KF-21 자료가 담긴 비인가 이동식저장장치(USB)를 외부로 빼돌리려다가 적발돼 한국의 수사를 받게 되자 분담금 개정 논의에 적극적으로 응하지 않기도 했다.

한국 정부는 분담금을 줄여달라는 인도네시아의 요청을 받아들여 지난 2024년 8월 당초 분담금 1조 6000억원에서 6000억원으로 감액하고 기술 이전 규모도 축소하기로 합의했다.

인도네시아가 이처럼 한국과의 개발 분담금은 대폭 삭감하면서 다른 나라의 신형 전투기를 적극적으로 도입하자 국내에서는 비판 여론이 일기도 했다.