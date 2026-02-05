부산·대구·인천 등 54.7km 도로 정비

[헤럴드경제=윤성현 기자] 정부가 2026년부터 2030년까지 부산, 대구, 인천, 광주, 대전, 울산 등 6대 광역시의 혼잡도로 21곳을 정비하는 5개년 계획을 확정하고, 총 1조1758억원의 국비를 투입한다 .

국토교통부 대도시권광역교통위원회는 2월 5일 ‘제5차 대도시권 교통혼잡도로 개선사업계획(2026~2030)’을 최종 확정했다고 밝혔다. 이번 계획은 도로정책심의위원회의 심의를 거쳐 마련됐으며, 만성적 교통체증에 따른 국민 불편을 줄이고, 지방 균형발전을 촉진하기 위해 지방권 투자를 대폭 확대한 것이 특징이다.

정부는 특히 지방권 국비 투자 규모를 제4차 계획 대비 2313억원(33.5%) 늘린 9216억 원으로 책정했다. 이번 계획은 간선도로망의 연속성과 광역교통체계와의 연계성을 중점 고려했으며, 전체 21개 사업의 총 연장은 54.7km에 이른다 .

지역별 주요 사업은 다음과 같다. 부산은 반송터널(9.1km) 신설과 해운대로 지하차도(1.21km) 등을 통해 순환도로망을 완성하고 통행시간을 줄일 계획이다. 대구는 북대구IC~금호워터폴리스 연결도로와 달서대로 입체화(2.4km) 등으로 단절 구간을 연결하고 병목현상을 해소한다.

인천은 청라국제도시를 관통하는 중봉터널(4.57km, 민자사업) 건설과 문학IC~공단고가교(4km) 신설을 통해 간선도로 연계성을 강화한다. 광주는 풍암·백운지구 교차로 개선과 회재로·서문대로 정체 해소 사업이 추진된다.

대전은 엑스포로, 유성대로, 신탄진로 등을 우회 연결하는 도로 신설과 함께 제2도솔터널(2.5km) 건설로 도심 교통을 분산한다. 울산은 도시철도 1호선(트램) 건설에 따른 우회도로 3건을 신설해 산업 거점과 택지 개발 수요에 대응한다.

김용석 대도시권광역교통위원장은 “도심지 내 만성 교통체증이 해소되면 국민의 이동 편의가 크게 높아질 것”이라며 “사회적 비용 절감과 대기오염 저감 효과도 기대된다”고 밝혔다. 이어 “5극 3특 국가균형발전을 위한 사회간접자본(SOC) 분야 지방 투자도 계속 확대하겠다”고 덧붙였다 .