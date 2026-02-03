[헤럴드경제=이명수 기자] 평소 안색이 좋지 않아 팬들의 걱정을 샀던 레슬링 선수 출신 심권호가 간암 진단을 받았다고 고백했다.

2일 밤 방송된 TV CHOSUN ‘조선의 사랑꾼’에서는 심현섭과 임재욱이 심권호를 결혼정보회사에 데려가기 위해 그를 찾아 나서는 모습이 그려졌다. 그러나 연락이 닿지 않던 심권호는 집에서 쓰러지듯 잠들어 있었고, 이를 본 출연진과 제작진은 심각한 건강 이상을 의심했다.

심권호의 어머니는 “결혼은 안 된다. 결혼은 무슨 결혼이냐”며 아들이 아프다고 말해 걱정을 더했다. 제작진은 “심권호 씨를 혼자 두면 안 될 것 같다”고 했고, 임재욱은 “몸에 문제가 있을 수 있다. 몸부터 확인해야 할 것 같다”고 말했다.

다음 날 제작진을 만난 심권호는 “어제는 술을 마시고 거의 24시간을 자버렸다”며 “나이가 드니까 회복이 너무 느리다”고 털어놨다. 그는 혼자 있을 때 갑작스럽게 밀려오는 외로움 때문에 술을 마시게 된다고도 밝혔다.

심권호는 지난해 종합 검진에서 간 수치가 정상보다 높다는 이야기를 들었다고 했고, 제작진은 정밀 검사를 권유했다. 병원에서 진행한 간 초음파 검사에서 의사는 “간 표면이 거칠고 딱딱해 보인다”며 간경화 소견을 전했다. 이어 간에 혹이 하나 보인다며 CT 촬영을 권유했지만, 심권호는 이를 완강히 거부했다.

며칠 뒤 심권호는 제작진과 지인들을 다시 불러 “간암을 우연히 빨리 찾은 것”이라고 고백했다. 제작진은 “담당 의사가 말한 것은 초기 간암이 맞다”고 전해 충격을 안겼다.

그는 “간암 치료를 시작하면 주변의 시선이 몰릴까 봐 무서웠다. 그냥 도망가고 싶었다”며 “지금까지 운동하며 살아왔는데 간암 때문에 멈춰야 한다는 게 싫었다”고 눈물을 보였다.