“EU AI 기본법 등 글로벌 규제 선제적 대응할 것”

[헤럴드경제=박혜원 기자] 한화비전이 인공지능(AI) 경영시스템(AIMS) 국제표준인 ‘ISO/IEC 42001’ 인증을 획득했다고 3일 밝혔다. 국제표준화기구(ISO)와 국제전기기술위원회(IEC)가 제정한 해당 인증은 AI 기반 제품 및 서비스를 개발·제공·활용하는 조직이 책임감 있고 안전한 AI 시스템을 수립·운영하도록 지원한다.

한화비전은 AI 경영시스템 수립·운영·유지 및 지속적 개선 등 주요 점검 영역에서 요구영역을 충족해 이번 인증을 획득했다. 한화비전 관계자는 “영상보안 시장 내에서 차별화된 신뢰성과 투명성을 확보할 수 있게 됐다”고 설명했다. 한화비전은 나아가 유럽연합(EU)의 AI 액트(Act)와 AI 기본법 등 글로벌 규제 환경 변화에도 선제적으로 대응해나간다는 계획이다.

한화비전 관계자는 “AI 기술의 발전에 따라 AI 시스템의 책임 있는 운영이 영상보안 기업의 핵심 경쟁력이 되고 있다”며 “이번 인증을 시작으로 더욱 안전하고 신뢰할 수 있는 AI 보안 솔루션을 선보일 것”이라고 말했다.