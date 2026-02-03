[헤럴드경제=이원율 기자]노르웨이 왕실이 거듭 논란에 휘말리고 있다.

왕위 계승 1순위인 호콘 왕세자의 아내 메테마리트 왕세자빈은 미국 억만장자 성범죄자인 제프리 엡스타인과의 치분이 드러나 파문이 일었다. 이런 가운데, 성폭행 등 혐의로 재판을 앞둔 그의 장남이 또 사고를 일으켜 체포됐다고 AP통신 등이 전했다.

보도에 따르면 노르웨이 경찰은 2일(현지시간) 성명을 내고 호콘 노르웨이 왕세자의 의붓아들이자 메테마리트 왕세자빈의 큰아들 마리우스 보그르 회이뷔(29)를 전날 저녁 폭행과 흉기 협박, 접근금지 명령 위반 등 혐의로 체포했다고 알렸다.

오슬로 지방법원은 재범 위험을 따져 회이뷔를 최대 4주간 구금해달라는 경찰의 요청도 받아들인 상태다.

회이뷔는 이미 성폭행 4건을 포함, 전 연인을 상대로 한 폭력, 마약 소지, 교통 법규 위반 등 38개 혐의로 기소돼 3일 재판을 앞둔 상황이다.

그는 그간 불구속 상태로 재판을 기다렸다. 그는 술과 코카인에 취한 상태로 여자친구를 때리고 집에 있는 물건을 부쉈다고는 인정했지만, 성범죄 혐의와 대부분의 폭력 혐의는 부인 중이다.

호콘 왕세자는 지난주 의붓아들의 재판과 관련해 회이뷔는 왕실 일원이 아니라고 선을 그었다. 노르웨이 시민으로 다른 사람들과 같은 권리와 의무를 갖는다며, 재판이 질서 있고 공정하게 이뤄질 것으로 믿는다고 강조했다.

회이뷔는 메테마리트 왕세자빈이 2001년 호콘 왕세자와 결혼하기 전 다른 남자와 사이에서 낳은 아들이다. 그렇기에 실제로 왕족이 아니고, 왕위 계승 서열에도 포함되지 않는다.

노르웨이 왕실이 곤혹스러운 건 이번 일 때문만이 아니다.

미 법무부가 최근 추가로 공개한 엡스타인 문건에서 메테마리트 왕세자빈의 이름이 최소 1000번 이상 등장했다.

노르웨이 일간지 VG는 2011~2014년 사이 오간 두 사람의 메시지도 보도했다. 한 이메일에서 메테마리트는 엡스타인에게 “엄마가 15살 아들의 배경화면으로 서핑보드를 든 벗은 여성 두 명을 제안하는 게 부적절할까”라고 물었다. 다른 이메일에서는 엡스타인에게 “매우 매력적”이라고 했다.

2012년에는 엡스타인이 “신붓감을 찾으러” 프랑스 파리에 왔다고 하자 메테마리트는 “파리가 불륜하기에 좋다. 스칸디나비아 여성이 신붓감으로 더 낫다”고 답했다.

노르웨이 왕실에 따르면 메테마리트는 엡스타인이 왕세자비와의 관계를 다른 사람들에게 영향력으로 이용하려고 한다고 느껴 2014년 연락을 끊었다.

왕세자빈은 이와 관련, AFP에 보낸 성명에서 “판단력이 부족했으며 엡스타인과 접촉한 일을 깊이 후회한다”며 “엡스타인의 배경을 더 면밀히 확인하지 못하고 그가 어떤 사람인지 충분히 빨리 이해하지 못했다”고 했다.