[헤럴드경제=배문숙 기자]한국농어촌공사의 윤리·준법경영 체계가 국제적으로 인정을 받았다.

농어촌공사는 2일 국제표준화기구(ISO)의 ‘규범준수 경영시스템(ISO 37301) 인증’을 취득했다고 밝혔다.

‘규범준수 경영시스템 인증’은 법령, 내부 규정, 윤리 기준 등을 준수하는 데 필요한 경영시스템이 국제표준에 부합하는지를 종합적으로 평가하는 제도다.

농어촌공사는 이번 심사 과정에서 경영과정 전반의 투명성과 공정성을 획기적으로 높인 점에 대해 우수한 평가를 받았다고 설명했다.

김인중 농어촌공사 사장은 지난해 취임이후 청렴·윤리경영에 대한 강력한 의지를 표명하고 이를 위한 조직문화 혁신을 추진해오고 있다. 특히, 조직문화 관리체계인 ‘KRC 클린 웨이브(Clean Wave) 1‧2‧3’을 도입해 윤리경영을 위한 기틀을 다지고 있다.

또 ▷규범준수 문화 내재화를 위한 캠페인 추진 ▷부패 위험 식별 및 관리체계 강화 ▷대내외 이해관계자 소통 확대 등을 통해 농어민이 체감할 수 있는 윤리경영 체계를 구축했다.

김 사장은 “이번 인증 취득은 공사가 투명하고 신뢰할 수 있는 기관으로 한 단계 도약했음을 의미한다면서 “앞으로도 농어민과 국민이 신뢰할 수 있는 공사가 되도록 국민의 눈높이에 맞춰 경영 전반에서 윤리와 원칙을 철저히 지켜나가겠다”고 말했다.