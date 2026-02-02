5가지 부동산 정책기조 강조 “합당해도 당명 지켜야…정청래와는 대단히 가까운 관계”

[헤럴드경제=윤호 기자]김민석 국무총리는 2일 정부의 부동산 정책에 대해 “말한 것은 지킨다, 4년 이상의 임기가 남아있다, 일관되게 갈 것이다. 이것이 이재명 대통령이 보내고 싶은 메시지 아닌가 생각한다”고 밝혔다.

김 총리는 이날 총리 서울공관에서 열린 신년 기자간담회에서 최근 이 대통령이 연일 고강도 ‘부동산 안정 메시지’를 발신하는 상황과 관련해 이같이 해석했다.

김 총리는 “과거 진보·보수 정부를 막론하고 부동산 정책과 관련해 일정한 성과를 보지 못했던 경우는 애초 시작한 기조를 지키지 못한 것이 주된 요인 중 하나라고 보고 있다”고 했다.

그러면서 정부의 부동산 정책 기조는 ▷근본적으로 지방균형발전을 통해 장기적으로 푼다 ▷안정적 공급을 지속한다 ▷과도한 수요는 금융 등 합리적 방법으로 시장을 교정한다 ▷세제 등을 통한 접근법은 가능한 한 쓰지 않되, 어떠한 정책도 배제하지 않는다 ▷밝힌 입장은 일관되게 실행한다 등 5가지라고 설명했다.

이어 “정부 초기 부동산 시장의 과열을 막기 위해 금융과 관련해 일정한 수요 통제책을 썼고, 일정한 효과를 봤다”며 “그것만으로 해결될 수 있을 것으로 기대하지 않았기에 수도권에 내실 있는 공급을 늘릴 방안을 준비해서 발표했다”고 덧붙였다.

김 총리는 “적정한 수요 억제책을 과거에도 구사했고, 앞으로도 얼마든지 구사할 수 있다는 의지를 천명한 것”이라고 강조했다.

또 “대통령의 집중적인 트윗은 이런 정책 기조가 일관되게 갈 것이다, 변경될 것이라고 기대하지 않았으면 좋겠다는 메시지를 강화해서 드린 것”이라고도 했다.

김 총리는 더불어민주당과 조국혁신당의 합당 논의와 관련해선 “민주당의 근본 정체성을 변질시키거나 명칭을 변경하는 것은 안 된다”면서도 찬성 의사를 명확히 했다. 그는 “저는 조국 대표나 조국혁신당 의원들이 민주당이라는 큰 틀 안에서 함께하는 것이 맞다고 가장 오래전부터 주장해 온 사람”이라고 했다. 다만 “지난 2014년 안철수·김한길 대표 체제의 새정치민주연합 창당 당시 ‘민주당’이라는 이름을 버려 그 후과가 오래갔다”고 회고했다.

김 총리는 또 “선거 지휘와 통합 작업을 여러 차례 해본 경험치로 볼 때 과정과 절차는 결과 이상으로 중요하다”며 “민주당은 뿌리 깊은 정당이기에 당원들의 뜻을 묻는 민주적 절차를 반드시 거쳐야 하며, 그렇지 않으면 통합 자체가 누구에게도 도움이 되지 않는다”고 했다.

그러면서 “합당은 궁극적으로 민주당을 더 키우고 외연을 넓히는 것이어야지 정체성을 흔들어선 안 된다”고 강조했다.

합당이 국정 운영에 미칠 영향에 대해서는 “범여권 정치세력의 합당은 되든 안 되든 국정 운영과 직접적인 연관이 있다고 보지 않는다”며 “여야 관계나 범여권 정치 질서가 어떠하든 대통령을 중심으로 정부는 국정 수행에 전념할 것”이라고 했다. 다만 “합당 이슈가 범여권 내에서 갈등을 일으켜 국정 운영에 부담을 주는 상황은 바람직하지 않다”고 덧붙였다.

김 총리는 향후 거취와 총리의 역할에 대해서도 입장을 밝혔다. 당대표 출마 가능성을 묻는 질문에는 “국정에 전념하겠다”고 답했다.

최근 유튜브 방송에서 ‘당대표가 로망’이라고 언급한 것과 관련해 김 총리는 “로망이라는 단어가 이렇게 말을 낳을지 생각을 못했다”며 “서울시장은 30대 출마했던 오랜 로망이고, 당대표는 민주당원으로서 당연히 로망이라고 말한 것”이라고 설명했다.

정청래 민주당 대표와의 관계에 대해서는 “대단히 가깝다”며 “김종인 비상대책위원장 시절 ‘컷오프’에 대처하는 자세와 이재명 당대표 시절 이 대표를 모시고 역할을 했던 장점 등에 대해 굉장히 높이 평가한다”고 말했다. 그러면서 “정부 여당을 함께 책임지는 당정의 파트너로서 역할에 대한 노고를 치하하고 싶다”고 덧붙였다．