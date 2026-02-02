[헤럴드경제=서정은 기자] 글로벌PMC가 일본 다이토건탁(Daito Trust) 그룹의 핵심 자회사인 인발란스와 손잡고 국내 투자자들을 위한 일본 부동산 투자 서비스에 나선다고 2일 밝혔다.

글로벌PMC는 지난달 30일 인발란스와 ‘부동산 투자 기회 발굴 및 공동 자문’을 위한 전략적 비즈니스 파트너십을 체결했다.

인발란스는 일본 도쿄증권거래소(TSE) 프라임 시장에 상장된 부동산 대기업 다이토건탁그룹의 일원이다. 양사는 이번 제휴를 통해 ▷우량 매물 정보 ▷시장 분석 및 전문 자문 ▷현지 시찰 및 금융 지원 ▷사후 관리 등을 지원키로 했다.

글로벌PMC는 지난해 10월 싱가포르 리얼리온그룹(Realion Group)과의 업무협약에 이어 이번 제휴를 통해 아시아 주요 시장을 잇는 부동산 투자 벨트를 완성했다고 전했다. 세계 20위권 부동산 네트워크인 코팩 인터내셔널(CORFAC International)과의 연계를 통해 글로벌 마케팅 역량을 한 단계 더 끌어올릴 방침이다.

김용남 글로벌PMC 대표는 “일본 부동산 시장은 풍부한 자산 유동성과 저금리 기조 덕분에 국내 투자자들의 관심이 매우 높은 지역”이라며 “일본을 대표하는 상장 그룹사의 전문성을 결합해 고객들에게 보다 안전하고 체계적인 해외 투자 기회를 제공하는 신뢰받는 가교 역할을 수행하겠다”고 밝혔다.