제52대 회장 선거…24일 정기총회서 투표

[헤럴드경제=김현경 기자] 대한출판문화협회 제52대 회장 선거에 양태회 비상교육 대표이사와 김태헌 한빛미디어 대표이사가 출마했다.

출협 선거관리위원회는 1월 30일 후보 등록을 마감한 결과 2명이 입후보했다고 2일 밝혔다.

이날 선관위 회의에서 추첨에 따라 양 대표를 기호 1번으로, 김 대표를 기호 2번 후보로 확정했다.

회장 선거는 오는 24일 오후 2시 한국프레스센터 국제회의장에서 열리는 제82차 출협 정기총회에서 이뤄진다. 회장 선거는 의무이행사 3분의 1 이상의 참석으로 성원이 되며, 다득표자를 회장으로 선출한다. 임기는 3년이다.

이 밖에 전형위원은 나영찬 대표(기전연구사), 권혁재 대표(학연문화사), 주연선 대표(은행나무출판사), 김한청 대표(다른), 강일우 대표(펜타클), 이미래 대표(씨마스), 조형준 대표(새물결), 류원식 대표(교문사), 홍영태 대표(비즈니스북스) 등 9명이 입후보했다. 감사에는 이지연 대표(이지스퍼블리싱), 류지호 대표(불광미디어), 박용수 대표(마이디팟) 3명이 입후보했다.

전형위원과 감사 입후보자는 정관에서 정한 정원 이내의 인원이 입후보해 투표 없이 당선된다. 전형위원은 이사를 추천할 수 있다.