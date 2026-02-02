축산농가 현장 애로 청취 가축시장 현대화 논의

[헤럴드경제(담양)=서인주 기자] 담양군(군수 정철원)은 지난 1일 담양읍 만성리에 소재한 가축시장을 방문해 한우 가격동향 및 경매 진행 상황을 살펴보고 축산농가의 애로사항을 청취했다.

이날 가축시장에는 정철원 군수를 비롯해 장명영 군의회의장 등 군의원, 정을성 담양축협조합장 등이 방문했으며, 455마리의 한우가 경매‧거래됐다.

담양읍 만성리에 소재한 담양군 가축시장은 1994년 10월 첫 경매를 시작으로 주 1회(매주 일요일)에 담양군 축산농가에서 출품된 한우가 회당 평균 300두의 규모로 거래되고 있다.

담양가축시장은 전자 경매시스템을 갖추고 있으며, 연간 1만 5000여 마리의 한우 거래를 통해 축산농가 편의는 물론 소득 증대에 기여하고 있다.

군 관계자는 “대내외적인 경제 불안 속에서 물가 상승 및 소비심리 위축으로 어려운 축산농가의 경영 안정을 위해 특별사료구매자금 등 총 60여 개 보조사업(110억 원)의 신속한 추진과, 축산 관련 인허가 완화규제 발굴 등 행‧재정적 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.