서울신보 금융지원 협약 체결 영업점과 1대1 상호결연 체계

[헤럴드경제=유혜림 기자] 하나은행이 은행권 최초로 서울신용보증재단과 서울시 소상공인을 대상으로 한 포용금융 지원에 나선다.

하나은행은 2일 오후 서울신용보증재단과 ‘서울시 경제 활성화 및 포용금융 실천을 위한 업무협약’을 체결했다고 밝혔다. 경기 침체로 어려움을 겪는 서울 지역 소상공인에게 유동성을 적기에 공급하고, 정책금융 지원의 효율성을 높이기 위한 취지다.

이번 협약에 따라 하나은행은 서울신용보증재단에 300억원의 보증재원을 특별출연하고, 이를 바탕으로 총 3750억원 규모의 금융지원을 실시한다. 경기 변동과 자금 수요에 신속히 대응할 수 있도록 보증 기반을 확충한다는 계획이다.

현장 밀착형 지원 체계도 구축한다. 하나은행 영업점과 서울신용보증재단 종합지원센터를 1대1로 연결하는 상호결연 방식으로 경영 위기에 놓인 소상공인을 직접 발굴하고 상담·금융지원을 연계한다.

대표적으로 이날 하나은행 공덕동지점과 서울신용보증재단 마포종합지원센터가 ‘1호 상호결연’을 체결했으며, 향후 서울 전역으로 확대할 방침이다.

소상공인의 금융 부담을 낮추기 위한 특화 상품도 공동 개발한다. 기존 정책자금대출이나 고금리 대출을 이용 중인 소상공인도 대출 한도와 금리 측면에서 혜택을 받을 수 있는 보증부 대출 상품을 선보일 예정이다.

디지털 기반 협업도 강화한다. 양 기관은 모바일 앱을 연계한 ‘원패스’ 체계를 구축해 보증 신청부터 대출 실행까지 한 번에 처리할 수 있는 원스톱 금융환경을 조성한다. 금융 접근성이 상대적으로 낮은 소상공인의 이용 편의성을 높이겠다는 취지다.

이호성 하나은행장은 “이번 업무협약은 단순한 자금 지원을 넘어, 지역경제의 근간인 소상공인들이 현장에서 직접 체감할 수 있는 실질적인 금융지원책 마련에 있다”며 “양사의 상호협력이 금융의 사회적 책임을 실천하는 모범사례로 자리매김할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다”고 밝혔다.

한편 하나은행은 지난달에도 지역신용보증재단에 400억원을 특별출연해 총 6000억원 규모의 유동성을 공급하는 등 소상공인과 지역경제를 겨냥한 금융 지원을 이어가고 있다.