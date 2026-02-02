[헤럴드경제=김보영 기자] 인기 휴양지인 아프리카 카보베르데에서 영국인 관광객 6명이 숨지고 1500명 이상이 위장 질환에 걸린 사건과 관련해 유족들이 법적 소송에 나섰다. 지난해 이 휴양지에서는 3개월 만에 휴가객 4명이 사망했으며, 일부 피해자들은 병원이 환자들로 넘쳐나 “전쟁터 같았다”고 전했다.

1일(현지시간) 영국 매체 더선 등은 카보베르데에서 휴가를 보낸 영국인 6명이 사망하고 1500명 이상이 위장 증상을 겪은 사건과 관련해 유족들이 소송을 제기했다고 보도했다.

유족 측 변호인에 따르면 베드퍼드셔 출신 마크 애슐리(55), 버밍엄 출신 엘레나 월시(64), 글로스터셔 출신 캐런 풀리(64) 등 4명은 지난해 카보베르데에서 휴가를 보내던 중 위장 질환 증상을 보인 뒤 숨졌다.

로펌 어윈 미첼은 이들이 2023년 이후 카보베르데를 방문한 뒤 사망한 영국인 6명 가운데 4명이라며, 유족들이 여행사 투이를 상대로 개인 상해 소송을 제기했다고 밝혔다. 또 사망 사건에 대한 조사는 현재 진행 중이며, 카보베르데 방문 이후 병에 걸린 1500명 이상의 피해자들을 대리하고 있다고 덧붙였다.

이들은 모두 살(Sal) 섬에 있는 스페인 호텔 체인 리우(RIU)의 리조트에서 패키지 여행을 즐긴 것으로 나타났다. 여행 상품은 약 2주 기준 3000~5000파운드 수준으로, 여행사 투이를 통해 예약한 것으로 전해졌다.

사망자 가운데 한 명인 애슐리는 지난해 10월 휴가 시작 사흘 만에 복통과 설사, 구토, 발열, 극심한 무기력증 등의 증상을 보이기 시작했다. 그는 살 섬에 위치한 5성급 리우 팰리스 리조트에서 2주간 머문 뒤 귀국했으며, 이후 자택에서 쓰러져 병원으로 옮겨졌지만 도착 직후 사망 판정을 받았다.

월시는 지난해 8월 같은 섬의 한 리조트에 머무르던 중 메스꺼움과 설사, 발한 증상을 호소하다 현지 진료소로 이송됐으며, 상태가 악화돼 이틀 뒤 병원에서 숨졌다. 유족은 12박 동안 호텔에 머무는 동안 위생 상태가 심각했다며 음식이 종종 미지근하게 제공됐고 제대로 조리되지 않은 경우도 있었다고 주장했다.

어윈 미첼 로펌의 자틴더 폴 변호사는 “카보베르데를 찾는 관광객들이 심각하고 쇠약해지는 위장 질환에 걸리는 사례가 실로 엄청나다”고 말했다. 그는 “이렇게 오랜 기간 동안 같은 리조트에서 이처럼 대규모로 질병이 반복적으로 발생하는 경우는 본 적이 없다”고 지적했다.

패키지 여행 상품을 판매한 여행사 투이는 “현재 해당 사안은 어윈 미첼 로펌이 대리하고 있어 추가적인 언급은 어렵다”면서도 “제기된 주장에 대해 전면적으로 조사하고 있다”고 밝혔다. 또 2022년 이후 100만명이 넘는 관광객을 카보베르데로 안내했으며, 몸이 좋지 않다고 신고한 고객들에게는 지원을 제공해 왔다고 설명했다.