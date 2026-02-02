트랙스·트레일블레이저 수출 호조 해외 판매 44.6% 증가

[헤럴드경제=정경수 기자] 제너럴모터스(GM) 한국사업장이 지난달 한 달 동안 총 4만4703대를 판매하며 전년 동월 대비 41.4%의 판매 증가를 기록했다고 2일 밝혔다. 내수 판매는 765대, 수출은 4만3938대로, 해외 판매가 실적 성장을 주도했다.

GM 한국사업장은 1월 해외 시장에서 전년 동월 대비 44.6% 증가한 4만3938대를 판매했다. 이 가운데 쉐보레 트랙스 크로스오버는 2만6860대로 전년 대비 28.7% 늘었고, 쉐보레 트레일블레이저는 1만7078대로 79.4% 급증했다.

트랙스 크로스오버는 넉넉한 실내 공간과 안정적인 주행 성능을 바탕으로 글로벌 시장에서 꾸준한 수요를 이어가며, 지난해 국내 승용차 수출 1위를 기록했다. 트레일블레이저 역시 스포티한 디자인과 다양한 파워트레인 구성으로 해외 시장에서 판매 증가세를 이어가고 있다.

국내 시장에서는 1월 총 765대가 판매됐다. 이 중 트랙스 크로스오버가 607대로 내수 실적을 이끌었으며, 아메리칸 프리미엄 픽업트럭 시에라는 전년 동월 대비 230.0% 증가한 33대가 판매됐다.

구스타보 콜로시 GM 한국사업장 영업·서비스·마케팅 부문 부사장은 “연초부터 쉐보레 트랙스 크로스오버와 트레일블레이저 등 소비자의 다양한 라이프스타일에 부합하는 모델들이 글로벌 시장에서 꾸준한 호응을 불러일으키고 있다”며 “올해도 소비자 신뢰를 최우선 가치로 삼아 차별화된 고객 경험을 제공해 나가겠다”고 말했다.