대법원 노동법실무연구회 간사 중대배해자문위원장 등 역임 “권력남용 여죄 파헤치는 데 적절한 역량”

[헤럴드경제=주소현 기자] 조국혁신당은 윤석열-김건희에 의한 내란-외환 및 국정농단 행위의 진상 규명을 위한 특검 임명 등에 관한 법률안’(2차 종합특검법)의 특별검사로 권창영 서울대학교 법학전문대학원 겸임교수를 추천했다.

혁신당은 2일 당 공지를 통해 이같이 밝혔다. 대법원 노동법실무연구회 편집위원 및 간사, 중대재해자문위원회 위원장 등을 역임했다. 문재인 정부 초대 중대재해처벌법 담당 검사장으로 발탁됐으나 무산된 바 있다. 노동법 전문가로 학구적이며 실무에 강점을 지녔다는 평가를 받는다.

혁신당은 “연륜과 실무적 경험, 좌고우면하지 않는 추진력이 3대 특검이 추후 수사대상으로남긴 여러 내란 및 윤석열-김건희 공동정권의 권력남용 행위의 여죄를 파헤치는 데 적절한 역량이라고 평가하고 특검 후보자로 추천했다”고 밝혔다.

아울러 “2차 특검을 통해 윤석열-김건희 피고인의 여죄를 밝히고 내란에 동조하고 이를 저지해야 할 지위에 있으면서 오히려 함께 국가의 기강을 무너뜨린 행위자들을 발본색원하게 되기를 기대한다”고 했다.