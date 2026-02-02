호텔스컴바인·카약 설연휴 여행데이터 분석

[헤럴드경제=함영훈 기자] 올해 설 연휴는 이틀만 연차를 내면 9일을 쉴 수 있는데도 유럽과 미주의 높은 물가 때문에 ‘근거리 집중형’ 양상을 보이고 있다.

유럽과 중동, 아메리카에서 각각 몇 개의 전쟁, 준전시상황이 지속되면서 동아시아에 비해 상대적으로 물가가 많이 올라, 한국인들이 장거리 여행의 엄두를 내지 못하는 것이다. 바야흐로 ‘긴축’ 해외여행시대가 도래한 것이다.

글로벌 호텔 검색 플랫폼 호텔스컴바인과 글로벌 여행 검색 엔진 카약이 올 설 연휴 기간(2월 13일~22일)의 여행 데이터를 분석한 결과, 해외 호텔 검색 비중이 전년 대비 약 29% 증가한 것으로 나타났다.

세계 어디든 거침없이 나아가는 ‘노마드 한국인’이라지만, 경제와 실속 앞에서 일본행 유지, 중국행 급증의 쌍두마차의 양상으로 새해 트렌드를 형성하고 있는 것이다.

2일 카약의 항공권 검색 데이터에 따르면, 일본 노선의 검색 비중은 전체 검색량의 절반이 넘는 약 53%를 기록했다.

도시별로는 오사카(17.6%)와 후쿠오카(17.3%)가 나란히 1, 2위를 차지했다. 엔저 현상의 지속과 겨울철 온천 및 미식 관광 콘텐츠가 결합된 점이 주요 선택 요인으로 작용하며 올해도 가장 사랑받는 명절 여행지로 자리매김했다.

올해 가장 두드러진 변화를 보인 지역은 중국이다. 칭다오 등 주요 도시의 항공권 가격이 전년 대비 50% 이상 하락하면서 중국 호텔 검색 비중은 전년 대비 약 3배 이상 증가했다. 칭다오 노선의 경우 전년 대비 55% 하락한 약 14만 원대의 평균 항공권 가격을 기록하며, 가성비를 중시하는 단기 여행객들의 수요가 집중된 것으로 분석된다.

중국 여행 수요 급증 배경에는 비자 장벽 완화도 한몫했다. 중국 정부는 지난 2024년 11월 한국을 무비자 입국 대상에 새롭게 포함했으며, 체류 가능 기간도 당초 15일에서 최장 30일로 확대됐다.

여기에 인천에서 칭다오 간 비행시간이 1시간 30분 내외로 짧고, 현지 물가 역시 저렴해 전체 여행 경비 부담을 낮출 수 있다는 점도 매력 요인으로 작용했다.

반값 수준의 항공권 가격에 무비자 입국까지 가능해지면서 설 연휴 가성비 여행지로 중국이 급부상한 것으로 풀이된다.

호텔 등급별 검색 비중을 살펴보면 4성급 호텔이 39.8%로 가장 높은 비중을 차지했으며, 5성급 호텔(28.2%)이 그 뒤를 이었다. 전체 여행객 3명 중 2명은 4성급 이상의 고급 숙소를 검색하며, 명절 연휴를 완전한 휴식과 재충전의 기회로 삼으려는 ‘힐링 중심’의 여행 성향을 드러냈다.