4분기 실적발표 컨퍼런스콜 “美 현지 생산 확대로 ESS 수익성 개선” “전고체 배터리 내년 양산…UAM 등 기회”

[헤럴드경제=권제인 기자] 삼성SDI가 올해 에너지저장장치(ESS) 매출이 전년 대비 50% 이상 증가하며 하반기 중 분기 흑자 전환할 것이라고 전망했다. 전고체 배터리에 관해서는 내년 양산을 목표로 로봇 업체들과 협력 방안을 지속해서 모색해 나가겠다는 전략이다.

조용휘 삼성SDI ESS 비즈니스 팀장(부사장)은 2일 실적 발표 후 실적 컨퍼런스콜에서 “올해 ESS 매출은 전년 대비 50% 가까이 성장할 것으로 전망된다”며 하반기 중 분기 흑자 전환이 가능할 것이라고 밝혔다.

조 부사장은 “미국 현지 생산능력(CAPA)를 확대하면서 첨단제조생산세액공제(AMPC) 효과 및 관세 감소로 전체 수익성이 개선될 것”이라며 “4분기 미국 현지 리튬인산철(LFP) 생산라인 신규 개시와 함께 관세 부담이 큰 국내발 매출이 줄어들며 수익성 효과가 본격화될 것”이라고 말했다.

삼성SDI는 올해 중국을 제외한 글로벌 전기차용 배터리 시장은 북미와 유럽의 친환경 정책 완화 및 글로벌 주요 완성차 업체들의 전동화 전략 조정에 따른 영향으로 약 6% 성장에 그칠 것으로 예상했다.

그러나 ESS용 배터리 시장은 인공지능(AI) 데이터센터 투자 확산에 따라 전력용 및 무정전 전원장치(UPS)용, 배터리백업 유닛(BBU)용 수요가 지속 증가하고, 비(非) 중국계 업체들의 미국 현지 생산을 통한 공급 기회가 확대될 것으로 점쳤다.

박종선 배터리 전략 마케팅실장(부사장)은 “BBU 시장은 아마존, 메타, 구글 등 클라우드 업체들의 데이터센터 증설에 힘입어 2025년부터 2030년까지 연평균 14%의 고성장이 지속될 것으로 전망된다”며 “시장 수요에 맞춰 고출력 성능을 높인 BBU 전용 셀을 연내 출시하고, 당사의 말레이시아 거점을 활용해 20% 이상 판매 확대를 추진하고 있다”고 설명했다.

전고체 배터리는 기존 발표대로 내년 양산 목표에 맞춰 개발을 진행하고 있다. 삼성SDI는 BMW와 전고체 배터리 실증을 위한 공동 업무협약(MOU)을 체결했고, 현대차·기아와 로봇 전용 배터리 공동 개발 MOU를 체결한 바 있다.

박 부사장은 “완성차 업체의 전동화 지연이 있지만, 피지컬AI 기술이 적용된 로봇시장이 빠르게 증가하고 있다”며 “제한된 탑재 공간에 높은 안전성을 요구하는 로봇 디바이스의 특성상 전고체 배터리에 대한 수요가 커지고 있고, 로봇 업체들과 전고체 배터리를 활용한 협력 방안을 모색하고 있다”고 밝혔다.

이어 “도심항공모빌리티(UAM), 고고도플랫폼(HAPS) 등 최고 수준 안정성과 에너지 밀도가 요구되는 신규 애플리케이션 비즈니스 기회가 확대되고 있다”며 “내년 양산을 목표 전고체 배터리 라인에 대한 캐파 투자도 진행하겠다”고 덧붙였다.

한편, 삼성SDI는 지난해 연간 매출 13조2667억원, 영업손실 1조7224억원을 기록했다고 공시했다. 매출은 전년 대비 20% 감소했고, 영업이익은 전년 3633억원에서 적자 전환했다. 4분기 매출은 3조8587억원으로 전년 동기 대비 2.8% 증가했고, 영업손실은 전년 4분기 2567억원에 이어 이번 분기에도 2992억원을 기록했다.