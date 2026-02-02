[헤럴드경제=나은정 기자] 경기도 분당의 한 오피스텔에서 30대 남성이 가족을 상대로 여러 차례 흉기를 휘두른 뒤 극단 선택을 한 사건이 발생해 경찰이 수사에 나섰다.

경찰에 따르면 2일 오전 11시 30분쯤 성남시 분당구 소재 오피스텔에서 30대 남성 A씨가 50대 어머니 B씨와 80대 할머니 C씨 등 2명에게 흉기를 휘두른 뒤 현장에서 숨졌다.

B씨와 C씨는 의식이 있는 상태로 인근 병원으로 이송돼 치료받고 있다.

경찰은 A씨의 다른 친척으로부터 관련 신고를 받고 현장에 출동했으며, 세 사람은 사건이 발생한 오피스텔에서 함께 거주해온 것으로 전해졌다.

경찰 관계자는 “B씨와 C씨가 회복하는 대로 진술을 확보해 자세한 경위를 확인할 방침”이라고 말했다.

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살예방 상담전화 ☎109 또는 자살예방SNS상담 ‘마들랜’에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.