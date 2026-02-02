“분열 끝내고 단합 위한 재신임”
[헤럴드경제=정석준 기자] 국회 재정경제기획위원장인 임이자 국민의힘 의원은 2일 투표 결과 100% 수용을 전제로 한 전(全) 당원의 장동혁 지도부 재신임 투표를 제안했다.
임 의원은 이날 페이스북을 통해 “지도부를 흔들고 비토해 온 분들께 분명히 묻고 싶다. 재신임 투표 결과에 토 달지 않고, 딴소리하지 않고, 100% 수용할 것을 약속할 수 있냐”며 이같이 밝혔다.
그는 “장동혁 지도부가 재신임된다면 지금까지의 비토와 흔들기를 멈추고, 당의 통합에 앞장서며 장동혁 대표를 중심으로 지방선거 승리를 위해 당에 헌신하겠다고 약속할 수 있느냐”며 재신임 투표를 주장했다 .
이어 “저는 국회 재정경제기획위원장으로서 말만 하지 않겠다”며 “전 당원 재신임 투표에 제 재정경제기획위원장 자리를 걸겠다. 결과에 승복하고 저부터 제 직으로 책임을 지겠다”고 덧붙였다.
그러면서 “계속 지도부를 흔들고 비토만 하면서 재신임을 묻자고 말한다면, 이제는 말이 아니라 행동으로 보여야 한다”며 “(재신임 투표) 그 결과에 따라 모두가 하나 되어 지방선거로 나아가자는 것” 이라고 설명했다.
또한, “지도부 흔들기용 재신임이 아니라, 분열을 끝내고 단합으로 나아가기 위한 재신임이어야 한다”며 “제 제안을 수용하지 못할 이유는 없다고 생각한다”고 말했다.
