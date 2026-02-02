[헤럴드경제=민성기 기자] 넷플릭스 ‘솔로지옥 시즌5’(이하 ‘솔로지옥5’) 측이 출연자 이성훈의 사생활 의혹에 대해 해명했다.

‘솔로지옥5’ 측 관계자는 2일 다수의 매체를 통해 이성훈의 과거 양다리 의혹과 관련 “출연진 측과 확인한 결과, 사실이 아님을 확인했다”는 입장을 밝혔다.

앞서 이날 대만 매체 자유시보는 이성훈이 전 여자친구와 교제 중 여러 차례 다른 여성들과 교제했다는 사생활 의혹을 보도했다.

여기에 이성훈이 과거 100만 명의 틱톡 팔로워를 보유한 인플루언서 헤나 양과 교제했으며, 교제 도중 여러 차례 외도를 했다는 의혹이 제기돼 논란이 일었다.

이와 관련 이성훈은 최근 자신의 SNS 계정을 통해 해당 의혹이 모두 허위 사실이며, 명예훼손에 대한 법적 절차를 밟고 있다는 입장을 밝혔다. 현재는 SNS 계정을 삭제한 상태다.

이성훈은 뉴욕에 거주 중인 것으로 전해졌다.

‘솔로지옥5’는 총 12부작으로 지난달 20일 첫 공개됐다. ‘솔로지옥’은 커플이 되어야만 나갈 수 있는 외딴 섬, ‘지옥도’에서 펼쳐질 솔로들의 데이팅 리얼리티쇼다.