[헤럴드경제=김현일 기자] 삼성전자의 오디오 자회사 하만의 하만카돈 브랜드가 하만카돈 사운드스틱(SoundSticks)의 최신 모델 ‘사운드스틱 5(SoundSticks 5)’를 2일 출시했다.

하만카돈 사운드스틱 5는 3웨이(way) 음향 설계를 구현했다. 서브우퍼는 깊고 정확한 베이스를 제공한다.

새롭게 적용된 앰비언트 조명 시스템은 자연을 테마로 다섯 가지 설정을 제공하며 분위기나 공간에 맞춰 원하는 색상을 설정할 수 있다.

오른쪽 위성 스피커 하단에는 터치식 컨트롤을 배치했다. 아울러 ‘하만카돈 원’ 앱으로 조명과 음향을 정밀하게 제어할 수 있다.

끊김 없는 무선 연결을 제공하는 블루투스 5.4 및 여러 스피커를 간편하게 페어링 해주는 오라캐스트(Auracast™)도 지원한다.

HDMI ARC 케이블 하나로 몇 초 만에 최신 TV와 완벽하게 연결할 수 있어 TV, 영화, 게임을 고품질 돌비 오디오로 즐길 수 있다.

그레이스 고 하만 인터내셔널 아시아 태평양 컨슈머 오디오 총괄은 “새롭게 출시된 사운드스틱 5는 오리지널 모델의 미래지향적 유산을 계승하는 혁신 제품”이라며 “시각적, 청각적 그리고 사용자 경험에서 의미 있는 발전을 이뤄냈다”고 말했다.

하만카돈 사운드스틱 5는 블랙 및 화이트 컬러 중 선택 가능하다. 삼성닷컴 및 주요 온라인 몰에서 구입 가능하며 출고가는 49만9000원이다.