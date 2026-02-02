[헤럴드경제=나은정 기자] 그룹 룰라 출신 고영욱이 십여 년간 실업자로 지낸 근황을 전하며 자신을 받아주지 않는 사회를 탓했다.

고영욱은 최근 자신의 엑스(X·옛 트위터)에 “정확히 13년 8개월 21일간 하릴없이 실업자로 보냈다”며 “이 사회에서 날 써줄 곳은 없고, 사랑하는 우리 개들 사룟값 벌 방법은 없는 걸까”라는 글을 게시했다.

미성년자 성폭행 혐의로 만기 복역한 이후 십여 년이 흘렀지만, 구직이 뜻대로 되지 않는 데 대한 푸념이었다.

그는 또 다른 게시글에서도 “교화라는 게 사회로의 복귀를 돕기 위함일 텐데, 무조건 터부시하는 세상에서 나 같은 사람은 뭘 하며 살아갈 수 있을까”라며 사회 복귀의 현실적인 어려움을 토로했다.

고영욱은 해당 글과 함께 가수 원모어찬스의 노래 ‘자유인’ 영상을 공유했는데, 해당 곡의 가사에는 “나는 어디에도 갈 곳이 없어”, “지금 간절히 내가 바라는 건 자유인” 등의 구절이 담겨 있다.

1994년 룰라로 데뷔한 고영욱은 그룹 활동으로 엄청난 인기를 끌었으나 해체 뒤 2010년 7월부터 2년여 동안 미성년자 3명을 강제추행하고 성폭행한 혐의로 2013년 징역 2년 6개월을 선고받았다. 특히 연예인 최초로 신상정보 공개 5년 및 위치 추적 전자장치 부착 3년이라는 불명예도 안았다.

그는 2015년 7월 만기 출소 이후 약 9년 만인 2024년 8월 개인 유튜브 채널을 개설했지만, 유튜브 측에 의해 채널이 폐쇄되는 등 사실상 활동이 원천 차단됐다.

한 해 출소자 중 취업률 10% 미만…3년내 재복역률은 22% 달해

법무부의 ‘2025 교정통계연보’에 따르면 2024년 금고 이상의 형을 선고받고 교정시설에 수용됐다가 형기종료·가석방·사면·감호기간종료·가출소 등으로 출소한 2만7646명 가운데 취업한 자는 1896명으로 약 6.8% 수준에 불과하다.

2023년 출소자 2만8724명 가운데 취업자는 1773명(6.2%), 2022년에도 2만9469명 가운데 1832명(6.2%)만이 취업에 성공하는 등 출소자들의 취업률은 10%를 넘기기 힘들다.

특히 취업에 성공한 출소자 가운데 상당수는 건설 일용직과 같은 단기·불안정 고용에 내몰리거나 미용·음식서비스 등 임금이 높지 않은 대면 서비스업에 종사하고 있는 것으로 나타났다.

이로 인해 출소자들은 또다시 주거 불안과 생활고에 내몰려 다시 생계형 범죄로 빠지는 사례도 적지 않다.

출소자들이 출소 후에도 또 다시 금고 이상의 형을 선고 받고 그 집행을 위해 3년 이내 다시 교정시설에 수용되는 재복역률은 2020년 출소자 2만6764명 가운데 6037명, 약 22.6%에 달한다.

전문가들은 전과자에 대한 사회적 인식을 개선하고 출소자들이 사회적 자립을 할 수 있도록 일자리를 제공할 수 있는 시스템이 필요하다고 설한다.

한국법무보호복지공단 관계자는 “출소자의 취업은 재범 방지를 위한 매우 중요한 부분으로, 출소자의 취업을 통한 자립은 사회 안전망 강화에 큰 효과를 가져올 것”이라고 밝혔다.