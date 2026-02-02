헤럴드가 ‘WE HERALD!’ 비전을 실현할 인재를 모집합니다. 헤럴드는 Honesty(정직), Humanity(인간다움), Harmony(조화), Health(건강)라는 4대 핵심가치를 바탕으로, 급변하는 미디어 환경을 헤쳐나갈 디지털 DNA를 갖춘 인재를 찾습니다.

헤럴드는 ‘WE HERALD!’의 비전을 품고 100주년을 내다보고 있습니다. 이 비전은 ‘앞날을 내다보는 혜안을 제공하는 미디어’를 지향하겠다는 선언입니다. 이를 바탕으로 디자인, 환경, 교육, 문화 등에서 건강한 미래를 만드는 데 앞장서고 있습니다.

‘WE HERALD!’ 비전 실현을 위해 디지털 콘텐츠 감각을 바탕으로 향후 뉴스 플랫폼을 주도할 재기발랄한 수습기자를 선발하고자 합니다. 헤럴드경제·코리아헤럴드의 다양한 독자와 호흡하면서 콘텐츠 시대를 선도할 인재들의 도전을 기다립니다.

▶모집요강

※ 공통 응시자격: 국내외 4년제 정규 대학 이상 졸업자 또는 졸업예정자

※ 남자는 병역필 또는 면제자/ 해외여행 결격사유가 없는 자/ 채용검진에 결격사유가 없는 자

※ 영어 우수자-전문자격증 소지자 우대

※ 헤럴드경제 지원자의 경우 영어 성적 제출 필수(제2외국어 능력자 우대)

▶전형일정

① 원서접수 : 2026년 2월 2일(월) ~ 2월 22일(일) 24:00까지

② 서류전형 합격자 발표 : 2026년 3월 6일(금)

③ 콘텐츠 역량 평가Ⅰ: 2026년 3월 14일(토), 장소 및 시간은 서류전형 합격자 발표 시 공고

※이후 일정은 해당자에 한하여 추후 공지

▶지원방법

① 온라인 접수 : 헤럴드 채용

② 입사 지원서 작성요령

-지원부문(헤럴드경제/코리아헤럴드)를 정확히 입력하여 주시기 바랍니다.

▶문의 : 총무인사팀