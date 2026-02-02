롯데이노베이트는 휴머노이드 로봇과 인공지능(AI) 기술이 결합한 차세대 미래형 편의점 ‘AX Lab 3.0(AX 랩 3.0)’을 공개했다고 2일 밝혔다.

롯데이노베이트가 코리아세븐과 손잡고 서울 본사 1층에서 선보이는 AX 랩 3.0은 휴머노이드 로봇과 AI가 유기적으로 협력해 매장을 스스로 관리하고, 고객을 응대하는 테스트베드다.

매장에 들어서면 가장 먼저 눈에 띄는 것은 매장 관리자 역할을 수행하는 휴머노이드 로봇이다.

해당 로봇은 실제 직원처럼 매장 곳곳을 누빈다. 고객에게 상품 위치를 음성으로 안내하고, 행사를 소개한다.

또 롯데이노베이트의 AI 플랫폼 ‘아이멤버’와 연동된 휴머노이드를 통해 고객은 날씨 정보와 같은 등 일상적인 이야기를 나눌 수 있다. 단순 안내를 넘어 결품 확인이나 매장 청결 상태 점검 등 점주가 해야 할 업무를 능동적으로 수행하기도 한다.

로봇과 함께 ‘비전(Vision) AI’ 기술도 매장에 적용됐다. 매장 내 설치된 CCTV와 AI 시스템은 사람의 눈을 대신해 24시간 매장을 관리한다. ‘AI 스토어(Store)-케어 서비스’를 통해 바닥의 오염이나 시식대의 청결 상태를 실시간으로 파악할 수 있다.

AI 홀로그램 도입으로 소셜네트워크서비스(SNS)를 활용한 바이럴 마케팅도 가능하다. 이는 아이멤버와 연동돼, 엔터테인먼트, 리테일, 건설 등 다양한 영역으로 확대될 예정이다. AI가 상품 관리는 진열된 상품들의 유통기한을 실시간으로 모니터링해 폐기 시점을 놓치지 않도록 해준다.

롯데이노베이트는 아이멤버 AI 엔진을 고도화해 로봇 소프트웨어 경쟁력을 강화할 방침이다.

신현호 롯데이노베이트 유통·서비스 부문장은 “AX 랩 3.0은 로봇과 AI가 결합했을 때, 유통 매장이 얼마나 똑똑해질 수 있는지 증명하는 공간”이라고 말했다. 고재우 기자