근무 부담 완화 및 비상상황 대응력 강화 카디건·태블릿PC 지급 등 근무환경 개선

[헤럴드경제=권제인 기자] 제주항공이 객실승무원의 근무환경 개선과 비상상황 발생시 대응력 강화를 위해 모든 객실승무원에게 스니커즈를 지급 완료하고 2월부터 이를 근무화로 전면 도입한다고 2일 밝혔다.

이번 객실승무원 스니커즈 근무화 도입은 장시간 기내 근무로 인해 발생할 수 있는 근골격계 부담을 줄이고 부상을 예방하기 위해 마련됐다. 특히 기내 이동이 잦은 근무 특성을 고려해 착화 안정성과 기능성을 강화함으로써 비상상황 발생시 기내 안전업무 수행 능력을 높일 수 있도록 했다.

제주항공은 약 6개월간 착화감, 안전성, 디자인 등을 단계적으로 개선했으며, 객실승무원을 대상으로 한 시착 테스트 플라이트와 설문조사를 통해 실제 근무 환경에서의 착용 적합성을 면밀히 검증했다.

제주항공은 객실승무원의 근무 편의성을 높이기 위한 환경 개선도 지속하고 있다. 지난 1월부터는 기내에서 유니폼 자켓과 카디건 중 선택해 착용할 수 있도록 하고, 모든 객실승무원에게 태블릿PC를 제공해 비행에 필요한 각종 정보와 업무 매뉴얼을 보다 효율적으로 확인할 수 있도록 지원하고 있다.

제주항공 관계자는 “기내 근무 특성과 비상상황 대응을 고려해 안정성과 기능성을 강화한 근무화를 도입했다”며 “현장 의견을 반영한 근무환경 개선을 통해 승무원이 보다 안전하게 업무에 집중할 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.