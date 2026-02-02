과천 ‘디에이치 아델스타’ 현장 고위험 작업 대체, 0.01초 제어

현대건설이 국내 최초로 건설 현장에서 고위험 작업을 대체할 ‘원격제어 타워크레인’을 도입한다.

현대건설은 지난달 29일 경기도 과천시 주암동 ‘디에이치 아델스타’ 건설 현장에서 원격제어 타워크레인, 실내 점검 드론, 자재 운반 로봇, 자율주행 모바일 플랫폼 등 스마트 건설기술 시연회를 개최했다.

원격제어 타워크레인은 작업자가 고소·고위험 작업 구역에 직접 진입하지 않고도 지상 원격 조종실에서 장비를 운용할 수 있도록 설계된 장비다. 현대건설은 국토부로부터 ‘건설기계 안전기준 특례’를 승인받아 해당 기술을 국내 최초로 실제 건설 현장에 적용했다.

해당 기술은 전방위 모니터링 카메라와 저지연 원격제어 기술을 결합한 시스템으로, 운전자가 지상에 마련된 원격 조종실에서 타워크레인을 제어할 수 있도록 설계됐다. 타워크레인에 총 9대의 카메라가 설치돼 작업 반경 전반을 다각도로 실시간 모니터링할 수 있으며, 기존 상공 조종석에서는 확인이 어려웠던 사각지대까지 시야를 확보할 수 있다.

실시간 작업 영상과 함께 풍속 정보, 타워크레인 충돌방지시스템 등 주요 안전 정보가 통합 연동돼 조종실로 전달된다. 특히 0.01초 이내의 제어 응답이 가능한 저지연 통신기술을 적용해 원격제어 환경에서도 즉각적인 조작이 가능하게 했다.

현대건설은 2024년 6월 용인 마북동 로보틱스 랩에서 열린 ‘혁신 연구개발(R&D) 건설 로봇 기술 시연회’를 통해 원격 시연을 선보인 바 있다. 이러한 연구·성과를 바탕으로 현대건설은 관련 기술을 고도화해 국내 건설사 최초로 실제 공동주택 건설 현장에 원격제어 타워크레인을 도입했다. 이번 시연회에 선보인 장비는 공동주택 건설 현장에 주로 설치되는 대형 장비로 약 50m 높이다. 홍승희 기자