[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천 계양구는 신재생에너지 보급 정책 추진으로 저탄소·친환경 도시 기반을 마련하고 있다.

신재생에너지 보급은 기후위기 대응과 에너지 구조 전환을 위한 핵심 과제이다.

계양구는 중앙정부 공모사업 참여와 자체 사업 추진을 통해 지역 여건에 맞는 보급 정책을 지속적으로 운영 중이다.

2026년에는 지역 내 주택과 일반건물 등 총 15개소에 태양광 59㎾, 태양열 28㎡, 지열 17.5㎾ 설치를 지원할 계획이다.

계양구는 ‘신재생에너지 설비 보급’ 정책으로 ▷신재생에너지 융복합지원 ▷미니태양광 보급 ▷주택지원사업 ▷신재생에너지 확대기반 조성 ▷공공기관 신재생에너지 설치 의무화 등 다양한 사업을 통해 재생에너지 설비 보급을 단계적으로 확대해 왔다.

구는 지난해 ‘2025년 재생에너지 보급 확대 유공’으로 인천광역시장 표창을 수상했다.

특히 구는 산업통상자원부 주관 ‘신재생에너지 융복합지원사업’ 공모에서 2023년부터 2026년까지 4년 연속 선정돼 관련 사업을 추진하고 있다.

이 사업은 주택과 건물의 유휴 공간에 태양광·태양열·지열 등 다양한 신재생에너지 설비를 설치·지원해 도시가스 미공급 지역과 에너지 취약계층, 복지시설 등의 에너지 이용 여건 개선하는 데 목적이 있다.

구는 앞으로도 온실가스 감축과 에너지 절약을 위한 관련 공모사업에 참여하고 공공·민간이 함께하는 에너지 전환 정책을 지속적으로 추진할 계획이다.