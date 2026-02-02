[헤럴드경제=조용직 기자] 캘러웨이골프 코리아가 오디세이의 새로운 퍼터 라인업인 에이아이 듀얼(Ai-DUAL) 퍼터 시리즈를 출시한다고 2일 밝혔다.

이번 신제품은 ‘Ai-DUAL’과, 스트로크 중 헤드의 회전을 억제하는 제로 토크 설계의 ‘Ai-DUAL S2S(스퀘어 2 스퀘어)’ 두 가지 라인업으로 구성됐다.

Ai-DUAL 퍼터 시리즈에 적용된 AI 기반 듀얼 레이어 우레탄 인서트는 단단한 내부 코어와 부드러운 외부 레이어로 구성돼, 페이스 전반에서 일관된 볼 스피드와 매우 부드러운 타구감을 제공한다. 19°로 기울어진 그루브 패턴과 듀얼 인서트의 결합을 통해 임팩트 직후 빠른 볼 구름과 향상된 직진성을 제공한다.

Ai-DUAL 퍼터 시리즈 일부 모델에는 오디세이의 차세대 얼라인먼트 기술인 하프볼(½ Ball) 시스템이 적용됐다. 반원형 구조의 정렬 디자인으로 어드레스 시 페이스와 볼의 위치 관계를 직관적으로 보여줘, 시각적인 안정감을 크게 높이고 보다 정확한 셋업을 가능하게 한다.

Ai-DUAL 퍼터는 블레이드와 말렛 타입을 아우르는 총 11가지 헤드 디자인을 통해 폭넓은 선택지를 제공한다. Ai-DUAL S2S 퍼터는 최신 Ai-DUAL 인서트와 모던 센터 샤프트 구조를 결합한 제로 토크 모델이다.

캘러웨이골프 코리아 관계자는 “다양한 헤드 디자인과 샤프트 옵션, 제로 토크 퍼터 옵션까지 출시되는 이번 Ai-DUAL 시리즈는 다양한 퍼팅 스타일에 최적화된 새로운 퍼팅 기준을 제시할 것”이라고 전했다.