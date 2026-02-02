중국의 대형 유통업체 허마가 음료기업 쥔야오건강과 협업한 ‘J26 100억 프로바이오틱스 매실음료(사진)’가 현지에서 인기다. 지난해 11월에 선보인 후 출시 2주 만에 8만병이 넘게 팔렸다. 허마 온라인 매장에서는 품절 현상까지 나타났다.

제품은 쥔야오건강의 핵심 기술인 ‘J26 프로바이오틱스’가 적용됐다. 15년에 걸쳐 연구 개발에 성공한 특허 균주다. 쥔야오건강은 ‘프로바이오틱스+’ 전략을 토대로 제품을 확장하고 있다.

허마는 신제품을 홍보하면서 ‘100억 프로바이오틱스 함유’와 ‘저당·무지방’을 내세웠다. 여기에 ‘청매주마(매실과 말·소꿉친구 의미)’라는 스토리텔링을 결합했다. 소비자가 과거에 느꼈던 기억을 자극하기 위해서다. ‘상품에 감정적 가치를 부여한다’라는 허마의 전략이다. 허마는 10주년 소비 트렌드 보고서를 통해 ‘신선함·건강·자기만족’을 상품 경쟁력의 요소로 꼽았다.

한국농수산식품유통공사(aT) 관계자는 “중국 유통 업계에서 ‘상품 강자’로 평가받는 허마는 새로운 제품 출시로 소비 트렌드를 선도해 왔다”고 말했다.

육성연 기자